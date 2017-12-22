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Павел Каллаур о криптовалюте: Кто хочет играться, пусть играется

22.12.2017 18:51 — Разное | Ежедневник  
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Павел Каллаур о криптовалюте: Кто хочет играться, пусть играется

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур допускает использование криптовалют в международных сделках Парка высоких технологий, и вполне нормально относится к этому.

Об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя подписание декрета о цифровой экономике, передает БЕЛТА.

"У Национального банка хорошее отношение к законному платежному средству, которое у нас есть, - к национальной валюте. Когда мы говорим о некой национальной криптовалюте, то отношение центральных банков к этому не самое позитивное, потому что мы глубоко убеждены, что на территории страны нужно использовать исключительно свое законное платежное средство. Что касается использования криптовалют, то декрет позволяет это делать участникам Парка высоких технологий в международных сделках. Мы к этому относимся нормально", - сказал Павел Каллаур.

При этом он отметил, что криптовалюты - валотильный актив, не очень удобный для расчетов.

"Кому-то интересно купить или намайнить криптовалюту, получить результат. Но за одну ночь цена может сильно подняться, может сильно опуститься. Кто хочет играться, пусть играется", - считает Павел Каллаур.

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур допускает использование криптовалют в международных сделках Парка высоких технологий, и...

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