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Тележурналист Дмитрий Бочков в программе "Горизонт событий"

22.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Среди главных тем уходящего года: приход Дональда Трампа к власти в США, избрание Эммануэля Макрона на пост президента Франции, северокорейские ракетные испытания, допинговые скандалы, перипетии декрета №3 "о тунеядцах", трагедия в Печах, виражи биткоина, белорусский язык на "Евровидении", климатические катаклизмы и мода на воспоминания о домогательствах.

Свои вопросы гостю радио Sputnik Беларусь присылайте в комментариях в социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру +375 44 59 56 823. Вопросы также можно оставлять в комментариях под этим материалом.

Беседу с журналистом, телеведущим, заместителем председателя правления телеканала ОНТ Дмитрием Бочковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.

 
 
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Специальный гость еженедельной программы "Горизонт событий" на радио Sputnik Беларусь — телеведущий, заместитель председателя правления телеканала ОНТ Дмитрий...

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