Среди главных тем уходящего года: приход Дональда Трампа к власти в США, избрание Эммануэля Макрона на пост президента Франции, северокорейские ракетные испытания, допинговые скандалы, перипетии декрета №3 "о тунеядцах", трагедия в Печах, виражи биткоина, белорусский язык на "Евровидении", климатические катаклизмы и мода на воспоминания о домогательствах.

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Беседу с журналистом, телеведущим, заместителем председателя правления телеканала ОНТ Дмитрием Бочковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.