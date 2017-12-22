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Тележурналист Дмитрий Бочков в программе "Горизонт событий"
22.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Среди главных тем уходящего года: приход Дональда Трампа к власти в США, избрание Эммануэля Макрона на пост президента Франции, северокорейские ракетные испытания, допинговые скандалы, перипетии декрета №3 "о тунеядцах", трагедия в Печах, виражи биткоина, белорусский язык на "Евровидении", климатические катаклизмы и мода на воспоминания о домогательствах.
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Беседу с журналистом, телеведущим, заместителем председателя правления телеканала ОНТ Дмитрием Бочковым в студии радио Sputnik Беларусь смотрите на видео.
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Специальный гость еженедельной программы "Горизонт событий" на радио Sputnik Беларусь — телеведущий, заместитель председателя правления телеканала ОНТ Дмитрий...
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