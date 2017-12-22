Мы продолжаем знакомиться с городами-спутниками Минска: в этот раз REALTY.TUT.BY отправился в Дзержинск. Что может предложить этот город минчанину кроме новых квартир за 26 тысяч долларов и участков в «Царском селе»? На какие зарплаты могут рассчитывать специалисты и где они их могут потратить? Поехали.

«Титаник», Феликс и Ильич

По брестской трассе от Минска до Дзержинска — 30 километров отличной трехполоски с ограничением скорости в 120 км/ч. 15−20 минут — и мы уже на въезде в город, на улице Минской. Сразу за озером нас встречает новый микрорайон девятиэтажек. Отмечаем про себя, что один дом явно смахивает модной расцветкой на новостройки в минской Новой Боровой. Подробнее этот район изучим позже.



Новый район на въезде в Дзержинск

Едем в центр — к нему ведет широкая улица с малоэтажной застройкой. Как и в Смолевичах , топонимика здесь советская — Карла Маркса выводит нас к памятнику Дзержинскому напротив райисполкома. В городе он настолько известный персонаж, что на постаменте даже надписи нет.





Позиции Ленина здесь слабее — вождя задвинули вглубь площади, не сразу и найдешь. Его, кстати, тоже не подписали — стоит себе какой-то дядька под елками и держит что-то свернутое в трубочку. Из любопытного: у Ильича в Дзержинске сразу две улицы — Первая Ленинская и Вторая Ленинская. Где заканчивается первая — начинается вторая. Смотрите, не перепутайте.





Стоит отметить, что город стал городом только в 1932 году, и тогда же стал называться Дзержинском. До этого местечко называлось Койданово (в некоторых источниках говорится, что до 1146 года место называлось Крутогорье). От старого Койданово осталось только название железнодорожной станции. А вот то, чем славилось место — кальвинский сбор, — разрушено до основания коммунистами. Нужны были кирпичи для больницы, — придумали, где их взять. Больница, кстати, до сих пор стоит. Непонятно, как удалось уцелеть двум другим зданиям религиозного культа — православной Свято-Покровской церкви и деревянному костелу святой Анны. Сейчас они открыты для прихожан.



Костел святой Анны



Свято-Покровская церковь

Приезжему в городе легко заблудиться — указателей нет даже в центре. Местные говорят, что ориентируются больше по названиям объектов. Например, «Титаник» — на Советской, больница — на Октябрьской, бассейн — у гимназии № 1 на 1-й Ленинской. Кстати, мы свели с ума навигатор, но «Титаник» сами не нашли. Оказывается, это — ТЦ «Радуга» за райисполкомом.



«Титаник»

По форме здание отдаленно напоминает корабль, а так как начинали его строить еще во времена премьеры фильма «Титаник», местные его так и окрестили. Долгое время оно считалось бесперспективным долгостроем.





Сменилось несколько владельцев, прежде чем его довели до ума. Теперь это центр городской жизни — ресторан, торговля. Здесь есть и местный аналог KFC — единственный в городе ресторан быстрого питания «Гудзон». Тут вам и кофе с пончиками, и солянка с картошкой фри, куриные крылышки с разливным пивом, и гамбургеры с колой. Цены вполне демократичные. Сверху — еще один большой ресторан. В городе кафе не то чтобы много, но они есть. Нам советовали кроме «Гудзона» «12 футов», например.



В «Гудзоне»





В Дзержинске есть полноценный городской парк с подземным общественным туалетом, аттракционами и широченной центральной аллеей. Говорят, раньше он был гуще, но старые деревья спилили, молодые еще не выросли.



Центральный парк



Это — фонтан

А вот елка новогодняя на площадке напротив Дома культуры — настоящая голубая ель, пушистая и красивая. Фотограф ее назвал — «домашняя».





Местные говорят, что еще совсем недавно Дзержинск выглядел гораздо хуже. А то, что появились тротуары, уличное освещение, преобразились старые хрущевки — заслуга бывшего губернатора Минской области Семена Шапиро.

— Его в Дзержинске и районе многие помнят как первоклассного руководителя, — говорит Александр, который всю жизнь прожил в райцентре. — Может, так совпало, но при нем многое изменилось в лучшую сторону. Центр был убогим, застроен страшными хрущевками. Теперь дома покрасили, сделали им двускатные крыши — улицы стали выглядеть совсем по-другому. Тротуары появились!





— Работа в Дзержинске есть, но заработки небольшие, — продолжает Александр. — Есть ряд градообразующих предприятий, известных не только у нас, но и далеко за рубежом. Например, «Элиз», «МАВ», «Салео», «Веста», «Василек». Сейчас, говорят, еще из Минска будут выносить производства, может, и новые рабочие места появятся. Я работаю на крупном частном производстве в Дзержинске и могу сказать, что условия труда тут лучше, чем на госпредприятиях. У нас цеха отапливаются, везде чисто, а зайди на завод рядом, так там холоднее, чем на улице, все старое, здания страшные… И зарплаты у людей приличные по меркам Дзержинска — некоторые по тысяче и больше рублей получают. Люди за хорошую работу держатся. Когда кризис случился, спрос на продукцию упал, зарплаты урезали, но мало кто уволился. Сейчас начали в Россию больше поставлять, поэтому дела наладились. Это отразилось и на зарплатах по предприятию. С других фирм, знаю, народ увольнялся. Многие на завод «Штадлер» в Фаниполе устроились.

На сайте центра занятости много вакансий — городу нужны врачи, медсестры, строители, водители, инженеры, электромонтеры, продавцы. Например, требуется врач-специалист на зарплату в 490 рублей, ветврачу готовы платить 500 рублей, водителям — 400−700 рублей, главному бухгалтеру — 500 рублей.



Больница

То есть за высокооплачиваемой работой в Дзержинск не едут. Так что же может завлечь минчанина в город-спутник?

«Удобный город, лучше Минска»

— Мы уже три года живем здесь, построили дом, — рассказывает Виктория. — До этого снимали с мужем квартиру в Минске. До сих пор вспоминаю нашу съемную квартиру в центре Минска в старом панельном доме с действующим мусоропроводом… Когда родился ребенок, выяснилось, что с ним и погулять негде: дворы и тротуары заставлены машинами, загазованность. И просто менять один минский район на другой мы посчитали бессмысленным. Так у нас появилась мысль переселиться в Дзержинск и строить дом. Тем более что мои родители живут здесь и у них в районе частной застройки, который у нас называют «Царским селом», был участок с маленьким домом. В нем мы и жили, пока строились.





Здесь участки начали застраиваться еще в 90-х, в районе много огромных коттеджей. А вот дороги на редкость плохие — асфальт есть не на всех улицах. Но частный сектор продолжает разрастаться: участки газифицированы, электричество есть — почему не строиться?





— За последние пару лет город, особенно в центре, заметно преобразился, расцвел. На улицах устанавливают светодиодные фонари, появились хорошо асфальтированные дороги и тротуары, приятно сходить в обновленный детский парк с новыми аттракционами. Открылся, наконец, торговый центр «Радуга» с достойным кафе. Это, пожалуй, пока единственное в городе место, куда можно сходить всей семьей. По выходным мы ходим в бассейн — он в городе один, но очень хороший. В детском бассейне всегда свободно.



Новый детский сад

У нас в семье две машины, на одной муж ездит в Минск на работу, на второй я передвигаюсь здесь по необходимости. Дешевле всего добираться до Минска на электричке, но до железнодорожной станции от нас — около 50 минут пешком. Люди добираются на городском автобусе или доезжают до станции на машине и там ее оставляют до вечера.



Новые районы

Маршрутка до Минска стоит 2,5 рубля. На ней, конечно, удобно ездить, но не всем это по карману.

В городе нет проблем с хорошими продуктами в шаговой доступности. Мы, например, предпочитаем магазин «Престиж» — из-за мясной продукции. Местные очень любят свой рынок, в выходные там можно встретить чуть ли не всех знакомых. Но чаще всего закупаемся все же в Минске.

Свои минусы тоже есть. Вика, например, местной поликлинике предпочитает минскую.

— Случай с мамой навсегда решил этот вопрос для меня: задыхающегося человека, сердечника, с красной пометкой на карточке, отсидевшего час в очереди под кабинетом с двухсторонней пневмонией, отправили домой, потому что закончилось время приема… С детским садом — свои проблемы. Переезжали с уверенностью, что с открытием нового садика проблем с местами не будет… Но мы в него не попали — в него берут детей только с трех лет. Пришлось в итоге уволиться с основной работы и заниматься ребенком.





Мы надеемся, что город продолжит развиваться: появятся велодорожки, платные группы в детских садах, места для семейного отдыха (например, благоустроится красивейшее озеро Дягильно) и на месте рынка под открытым небом появятся магазинчики с качественной одеждой.

Квартиры за 26 тысяч

Минчане Татьяна и Антон продали квартиру в Минске и купили жилье в новом дзержинском микрорайоне Радужный. Изначально они планировали строиться в Фаниполе, но подходящего по цене жилья не нашли — там квадратный метр за последний год подорожал.





— Стартовая цена на новую однокомнатную квартиру на 37 «квадратов» без отделки в Фаниполе — 32 тысячи долларов, — рассказывает Татьяна. — Еще летом можно было дешевле купить, но к октябрю все дешевые варианты расхватали.

Дзержинск мы рассматривали в последнюю очередь, но нам озвучили цены: квартиру, только на 42 «квадрата» нам предложили за 26 тысяч. То есть у нас получилось сэкономить и на ремонт еще осталось. Еще один аргумент в пользу покупки — на квартиру уже был оформлен техпаспорт, сделка была быстрой — сегодня отдали деньги, завтра въехали. По сравнению с Минском здесь все вопросы решаются удивительно быстро.





Город изучали сначала на машине — ни табличек, ни указателей. Сейчас темнеет рано, поэтому плутали, злились. А потом стали ходить пешком и выяснили, что все рядом. Нашли строительные магазины, торговый центр. На стройматериалы цены немного выше минских, но несущественно. А вот на продукты питания — ниже. Свинину, разруб, покупаем по 5.50. Рядом, в деревне Петковичи, есть фирменный магазин местного свинокомплекса — по пятницам там привоз, всегда можно купить свежее мясо. В городских магазинах есть абсолютно все.

Наш дом неплохо построен, особых нареканий нет, полы, стены — ровные. А если и обнаруживается какой-то дефект, то застройщик без проволочки присылает специалистов, все устраняется в день обращения. Нам застройщик и подарок сделал — небольшую газовую плиту и радиоприемник.





В домах поквартирное отопление, на кухнях установлены немецкие газовые котлы. Оказалось, что это очень удобно и экономно — нет уже понятий «отопительный сезон» или «плановое отключение горячей воды». За газ, воду и электричество в ноябре мы заплатили 12 рублей.

Новый микрорайон расположен практически в центре и одновременно на окраине города: 10 минут — и ты уже у райисполкома, 5 минут до поликлиники. До электрички от Радужного — 30 минут, до остановки маршруток минут 5−10. В Минск они отправляются каждые 10 минут.





— В городе можно было купить квартиру и в другом районе, сразу на въезде строятся «Родники». Но они нам не приглянулись. Теперь понимаем, что не зря — дома стоят далеко от центра и больше подходят для тех, кто работает в Минске.

Может, если бы нам нужно было ездить на работу или детей водить в детский сад, мы и столкнулись бы с какими-то проблемами. Но мы уже на пенсии, дети взрослые.



Микрорайон Радужный

Мы в доме не единственные минчане. Многие люди таким образом решают квартирный вопрос своих детей. Например, в соседнем подъезде живет женщина, которая продала двухкомнатную квартиру в Минске. Здесь ей удалось купить себе однакомнатную и дочери двухкомнатную в соседнем доме. Еще одна соседка оставила дочери квартиру в столице, а здесь с сыном купили жилье. Переезжают и молодые семьи.

Что еще строится в Дзержинске?

В соседних домах свободные квартиры еще есть. Однокомнатные продаются по 27 тысяч долларов — примерно по 620 долларов за квадратный метр.

В городе есть и другие районы новостроек, но все они удалены от центра (на самом деле это не так далеко, как считают коренные жители Дзержинска: город из конца в конец можно пешком за час пройти). Квартир на продажу уже практически не осталось. Недавно Дзержинский УКС выставил на продажу 3-комнатную квартиру без отделки по ул. Ф. Скорины, 37. Ориентировочная стоимость — около 50 тысяч долларов.



Новые районы





В новом микрорайоне Родники также все продано, но в 2018-м будет строиться новый каркасно-монолитный дом. Цена метра предварительно — 650 долларов. Квартал пока только обживается — между домами пустыри, вокруг поля. Но в микрорайоне уже открылись магазин и спортплощадка. Удивила парковка у свежепостроенной девятиэтажки — она огромная, выложена плиткой и занимает все пространство у подъездов. Детская площадка находится где-то сбоку.

















Участки под строительство индивидуальных домов в Дзержинске есть, в большинстве случаев к ним подведены все коммуникации, но купить их можно только с аукциона. В местном райисполкоме, правда, еще не определились со стартовыми ценами на участки, но намекнули, что ориентироваться можно на прошедшие аукционы. На них земельные наделы продавались за 20−30 тысяч рублей.





Из Фаниполя не в Минск, а в Дзержинск

Олег Скоробогатый, совладелец минской сети кофеен живет в Дзержинске с 2006 года. Правда, переехал сюда он не из Минска, а из Фаниполя.

— Стоимость дома в Дзержинске в 2006 г. была ниже, чем стоимость проданной квартиры в Фаниполе. Дом купили в состоянии под чистовую отделку, но жить в нем уже можно было, постепенно доводили жилье до ума. Вместо обычной "трешки" купил дом 200 квадратов в хорошем районе, с подведенными коммуникациями, в так называемом «Царском селе». К нему прилагался участок в 14 соток.



«Царское село»

Работаю в центре Минска, добираюсь на автомобиле до офиса за 45−50 минут. Для тех, кто добирается до Минска на электричках, недавно открылся остановочный пункт «Дзержинск». Правда, расписание составлено несколько нелогично — с 10 до 13 у электричек перерыв. В городе есть и центральный автовокзал, и неплохое автобусное сообщение по Дзержинскому району и Беларуси. Работают 4 школы, 2 из них в статусе гимназии, 5 детских садов. На качество образования не жалуются — выпускники школ показывают очень высокие результаты.



Дзержинская школа №4. Благодаря реализации проекта ЕС-ПРООН «Энергоэффективность в школах» в школе внедрены современные энергоэффективные технологии, которые позволят сократить энергопотребление в 2 раза.

В каждой школе есть секции, кружки по интересам. В городе работает ФОК, крытые теннисные корты, есть стадион с большим полем для футбола и площадкой для мини-футбола. Каждую зиму работает каток с прокатом, хоккейная площадка.

Главная проблема местной медицины — недостаток специалистов. При этом оснащение Дзержинской ЦРБ на самом высоком уровне, есть даже оборудование для проведения гемодиализа. В Дзержинске работает одна частная ветклиника и одна государственная. Из странностей: при наличии собственной городской станции обезжелезивания из крана идет плохая вода.





В магазинах недостатка нет. Это касается как продовольствия, так и стройматериалов, магазинов бытовой техники, салонов связи, фирменной торговли. Местный рынок радует выбором. Кстати, локация местного рынка даже была выбрана Сергеем Шнуровым для съемок фильма «Слон».





Провести вечер можно в одном из развлекательных заведений — в городе есть бильярдный клуб, вечерний клуб-дискотека. В кинотеатре «Эра» современная система, видео в формате 3D — у нас новинки кинопроката показывают максимум с задержкой в один день после мировой премьеры. Летом отдохнуть можно, выбравшись к озеру, оно в переделах города.

В километре от города есть небольшой горнолыжный спуск и крупный загородный медицинский и развлекательный центр «Веста». В городе есть абсолютно все службы, обеспечивающие его жизнедеятельность, — от отдела МЧС до БТИ и нотариальной конторы. В общем, я не жалею, что когда-то выбрал именно Дзержинск.