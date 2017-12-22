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АБФФ выпустила календари "Легенды чемпионата" и "Легенды зборнай Беларусі"
Белорусская федерация футбола
Календари выдержаны в необычном и творческом ключе, их авторы стремились сделать так, чтобы они воспринимались не как предмет быта, а как произведения искусства. А чтобы охватить как можно больше ярких личностей, создатели календарей постарались сделать так, чтобы герои проектов не пересекались.
Героями настенного календаря «Легенды зборнай Беларусі» стали Виталий Кутузов, Сергей Гуренко, Максим Ромащенко, Эдуард Малофеев и другие.
Реализация календарей — через официальный
АБФФ также выпустила настенный и настольный перекидной календари на 2018 год «Легенды чемпионата». В нем изображения знаковых фигур национального первенства разных лет — Игоря Ковалевича, Виталия Володенкова, Дмитрия Лихтаровича и других.
Стоимость настенного календаря — 9,99 рублей, настольного — 7,99.
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Белорусская федерация футбола выпустила тематические настенные и настольные перекидные календари на 2018 год.
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