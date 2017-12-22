Белорусская федерация футбола выпустила тематические настенные и настольные перекидные календари на 2018 год.

Календари выдержаны в необычном и творческом ключе, их авторы стремились сделать так, чтобы они воспринимались не как предмет быта, а как произведения искусства. А чтобы охватить как можно больше ярких личностей, создатели календарей постарались сделать так, чтобы герои проектов не пересекались.

Героями настенного календаря «Легенды зборнай Беларусі» стали Виталий Кутузов, Сергей Гуренко, Максим Ромащенко, Эдуард Малофеев и другие.



Фото: АБФФ



Фото: АБФФ

Реализация календарей — через официальный фан-шоп . Цена — 9,99 руб.

АБФФ также выпустила настенный и настольный перекидной календари на 2018 год «Легенды чемпионата». В нем изображения знаковых фигур национального первенства разных лет — Игоря Ковалевича, Виталия Володенкова, Дмитрия Лихтаровича и других.



Фото: АБФФ



Фото: АБФФ

Стоимость настенного календаря — 9,99 рублей, настольного — 7,99.