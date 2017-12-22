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Лукашенко не согласен с тем, что он настороженно относится к развитию частного бизнеса

22.12.2017 19:44 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко не согласен с тем, что он настороженно относится к развитию частного бизнеса

По словам Александра Лукашенко, если бы в Беларуси все было частным, он бы был вечным президентом, так как он дает частнику то, что ему нужно.

Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями деловых кругов, передает БЕЛТА.

"Меня часто упрекают, что Лукашенко боится частника, новых рыночных отношений, "гэта пагражае яго ўладзе". Мое убеждение: если бы в Беларуси все было частным, я бы был вечным президентом. Потому что я могу частнику обеспечить то, что ему нужно: безопасность, спокойствие, отсутствие всяких поборов и взяток. Если бы было частное, мне меньше работы бы было", - отметил Александр Лукашенко.

"Поэтому тот, кто говорит, что я там "спужаўся" новых собственников - глупость полная", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что активно вовлечен во все процессы, которые происходят в государстве.

"Сейчас я больше всего занимаюсь или модернизацией госсобственности предприятий, или вчера полдня правительство меня убеждало, что надо дать миллионы на поддержку государственным предприятиям. Я не говорю, что их не надо поддерживать, - мы же собственники. Но частники у меня этого не просят", - заявил он.

 
 
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По словам Александра Лукашенко, если бы в Беларуси все было частным, он бы был вечным президентом, так как он дает частнику то, что ему нужно.

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