МОК пожизненно дисквалифицировал 11 российских спортсменов





Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда лишила российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпиады 2014 года в Сочи. Всего от участия в Олимпиадах было отстранено 11 российских спортсменов.

11 российских спортсменов решением комиссии МОК под руководством Дениса Освальда признали виновными в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. Все они пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, их результаты на Играх-2014 в Сочи аннулированы. Санкции введены против саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, лыжников Никиты Крюкова, Александра Бессмертных и Натальи Матвеевой, конькобежцев Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, хоккеисток Татьяны Буриной и Анны Щукиной, бобслеистов Максима Белугина и Людмилы Удобкиной.



По результатам этих решений сборная России потеряла еще две медали. Демченко в Сочи завоевал серебряные награды в соревнованиях одиночников и в эстафете. Иванова вместе с Демченко стала второй в эстафете и показала седьмой результат в соревнованиях одиночниц. В эстафете Россию представляла и двойка в составе Александра Денисьева и Владислава Антонова. Им также необходимо вернуть серебряные медали.



Серебряная медаль Демченко в соревнованиях одиночников должна перейти итальянцу Армину Цоггелеру, бронзу получит немец Анди Лангенхан. Победителем в этом виде программы останется еще один представитель Германии Феликс Лох.



Серебро в эстафете перейдет сборной Латвии (Элизе Тируме, Мартиньшу Рубенису, Андрису Шицсу и Юрису Шицсу), бронза - сборной Канаде (Алексу Гофу, Самуэлю Эдни, Тристану Уокеру и Джастину Смиту). Золото сохранят немцы Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.



В общекомандном зачете Сочи-2014 Россия осталась на третьем месте. На Играх сборная выиграла 33 медали, по итогам решений комиссии МОК под руководством Освальда это количество уменьшилось до 20 (10 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых). Лидируют норвежцы, у них 29 наград (11 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых). Вторыми идут канадцы — 26 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых).



Лыжник Никита Крюков на Олимпиаде в Сочи финишировал вторым в командном спринте. Своей награды он ранее лишился в связи с дисквалификацией его партнера по команде Максима Вылегжанина. В индивидуальном спринте Крюков занял 13-е место. Александр Бессмертных в Сочи стал вторым в эстафете 4х10 км и показал седьмой результат в гонке на 15 км классическим стилем. Своей медали он также был лишен ранее - после дисквалификации другого участника эстафеты Александра Легкова. Наталья Матвеева в индивидуальном спринте заняла 20-е место.



Конькобежец Скобрев на Олимпиаде в Сочи не выиграл ни одной медали. Бобслеист Белугин выступал в соревнованиях двоек и четверок в составе экипажа Александра Касьянова, которого МОК также признал виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал. Бобслеистка Удобкина на Играх-2014 выступала с пилотом Ольгой Стульневой, чей результат был по той же причине аннулирован.



Всего из-за допинговых нарушений на Олимпиаде-2014 в Сочи МОК отобрал у сборной России 13 медалей. Золотых наград лишились Александр Легков (лыжи, 50 км), Александр Третьяков (скелетон), Александр Зубков, Алексей Воевода (бобслей, двойки), Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло (бобслей, четверки). Серебро потеряли Александр Легков, Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин (лыжи, эстафета, при этом виновными признаны только Легков и Вылегжанин), Максим Вылегжанин (лыжи, 50 км), Максим Вылегжанин и Никита Крюков (лыжи, командный спринт, при этом виновным признан только Вылегжанин), Ольга Вилухина (биатлон, спринт), Яна Романова, Ольга Вилухина, Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова (биатлон, эстафета, при этом виновными признаны только Вилухина и Романова), Ольга Фаткулина (коньки, 500 м), Альберт Демченко (санный спорт, одиночки и эстафета), Татьяна Иванова (санный спорт, эстафета). Бронзу забрали у Елены Никитиной (скелетон), пишет РБК.

