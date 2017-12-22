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Главы Банка России спела про новые банкноты
Глава Банка России Эльвира Набиуллина спела в клипе ЦБ про новые купюры номиналом в 2000 и 200 рублей. Ролик размещен в официальном аккаунте Центробанка в YouTube.
Сюжет клипа строится вокруг журналистки, которая пытается расплатиться новой банкнотой в 2000 рублей. Видео начинается с нескольких неудачных дублей — съемкам сюжета мешает охранник торгового центра, который норовит влезть в кадр.
С купюрой номиналом 2000 рублей журналистка пытается купить мороженое. После того как продавщица получает купюру из рук журналистки, в кадре начинается вакханалия — все внезапно начинают петь ремиксованную версию песни «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль».
Новые банкноты
Дизайн новых банкнот
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина спела в клипе ЦБ про новые купюры номиналом в 2000 и 200 рублей.
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