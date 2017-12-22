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Главы Банка России спела про новые банкноты

23.12.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина спела в клипе ЦБ про новые купюры номиналом в 2000 и 200 рублей. Ролик размещен в официальном аккаунте Центробанка в YouTube.

Сюжет клипа строится вокруг журналистки, которая пытается расплатиться новой банкнотой в 2000 рублей. Видео начинается с нескольких неудачных дублей — съемкам сюжета мешает охранник торгового центра, который норовит влезть в кадр.

С купюрой номиналом 2000 рублей журналистка пытается купить мороженое. После того как продавщица получает купюру из рук журналистки, в кадре начинается вакханалия — все внезапно начинают петь ремиксованную версию песни «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль».

Новые банкноты были представлены 12 октября. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.

Дизайн новых банкнот подвергался критике за то, что не вписывается в линейку действующих купюр других номиналов. Глава Гознака в связи с этим даже предлагал обновить дизайн всех рублевых банкнот.

 
 
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина спела в клипе ЦБ про новые купюры номиналом в 2000 и 200 рублей.

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