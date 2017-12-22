Мы подождали настоящей снежности, чтобы вы захотели тепла, а мы могли ответственно заявить: наш добрый проект о животных «Мех дня» возвращается и мы очень ждем ваших писем по адресу mehmeh@tut.by .

Напоминаем: «Мех дня» — это проект, в котором мы собираем истории читателей про их четвероногих друзей. Про тех, кто любит нас такими, какие мы есть!

Первая подборка ваших писем — уже сегодня.

Джон

В моем доме всегда ужасно любили животных и при любой возможности старались им помогать. Существовало лишь одно «но» — животное в доме должно быть только одно. Из-за того, что в квартире уже жил взрослый кот, о появлении второго не могло идти и речи. До 1 июля 2016 года.

В этот день в Беларуси произошла деноминация, и можно было посмотреть новые деньги. Естественно, ради этого можно и сто долларов сдать, что мы и решились сделать. Поменяли деньги, купили огромные пакеты еды и отправились домой, не рассчитав свои силы. Такие тяжелые пакеты заставили нас срезать путь через дворы — и там мы услышали это. Жалобный писк, плач — можно назвать его как угодно. Крошечный котенок чуть меньше ладошки сидел на груде деревянных балок и звал на помощь.





Я не могла слышать, как плачет этот которебенок, поэтому тут же побежала навстречу пушистику. В попытках убежать от меня он оцарапался, а также оказалось, что у него не было половины задней лапки. Дворовые дети рассказали страшную историю о том, как его выкинула женщина, мучившая его и отрезавшая ему лапу, а затем выбросившая его умирать.

Подхватив его, мы побежали к ветеринару. Блох оказалось столько, что даже опытный врач хватался за голову и не знал, как быть. Проплешины за ушками говорили о том, что здоровье котенка под угрозой. Первые пару дней он пытался питаться тем, чем привык: землей. Для него было в новинку, что его кормят настоящей едой и не жалеют времени, чтобы заставить попить хотя бы простой бульон.





Спустя неделю усиленной борьбы за жизнь пятисотграммового малыша в возрасте 3 месяцев мы получили самого верного, преданного и доброго друга.

Сегодня, спустя почти 1,5 года, он мурчит, пытается развернуть елку и громко-громко кричит, требуя любимую еду. Он весит 7 кило, абсолютно здоров и наслаждается каждым днем своей жизни.

У всех бывают трудности, но с любыми из них можно справиться, если кто-то тебя любит и о тебе заботится.

Спасибо, Джон, благодаря тебе мы поверили в то, что коты бывают преданней собак. И, пожалуй, это самый лучший пушистый подарок из существующих.

Мишка





Мишка… Ох, он прекрасный пес!

Купили мы его давно, лет 8 назад. Мы с мамой шли на рынок, а возле него продавили моего будущего Друга. Он был там один. Был очень маленький, но резвый.

Кое-как я упросил маму купить его. Я был очень рад!

Мишка очень забавный пес. Когда ему что-то надо, он садится на задние лапы и делает «зайчика». Это очень умиляет!

Как и все псы, он тоже чувствует вину. Когда на него злишься, он к тебе может подойти и уткнуться носом, извиниться. Мишка — охранник! Когда кто-то из семьи спит и рядом Мишка, то он не даст дотронуться до спящего, злится, защищает. Да и вообще, наш Мишка нас в обиду никому никогда не даст.

Балуша

Балуша появился в моей жизни 27.07.2012 — в день начала Олимпиады в Лондоне. И так как он британской породы, я хотела назвать его Лондон, но потом решила не травмировать его психику сменой клички. Заводчица назвала его Балу, у меня он так и остался Балушей.





Балуша очень скромный по характеру. Он даже просит вкусняшку как-то застенчиво — сядет рядом, когда я готовлю, и облизывается.

Когда приходят люди в гости, он часто прячется. В нем души не чает моя двухлетняя племянница Алиса, которая иногда приходит к нам в гости. Балуша терпит, пока Алиска показывает, где у котика глазки, где ушки и где хвост, и не обижает Алиску.

Балуша очень любит играть в догонялки — я догоняю, а он убегает и прячется под кроватью. Еще он любит спать на обуви. Особенно если ее недавно обували.

Балуша очень добрый котик — он любит лежать рядом и мурлыкать, когда я расстроена.

Есть у Балуши одна страсть, от которой так и не удалось его отучить — он дерет обои и дверь в ванную. И сколько бы разных когтеточек я ему ни предлагала, дверь и обои драть приятнее:)





Балуша помогает мне работать — он сидит на кресле у компьютера; помогает распаковывать покупки — залезает во все коробки и пакеты/футляры; помогает гладить белье — если не проследить, обязательно устроится на постиранном сухом белье, которое готовится к глажке.

Раньше любил спать в стиральной машине, но я это пресекаю — небезопасно.

У Балуши много игрушек, но чем старше он становится, тем реже с ними играет. Зато оставленная без присмотра мелкая вещь вроде бутылочки лака для ногтей или ручки обязательно привлечет его внимание. И не факт, что хозяйка эту вещь потом сразу найдет. Может быть, только через пару месяцев, когда будет отодвигать тяжелый диван.

Когда у меня недостаток котеина в организме, я ловлю и тискаю Балушу в приливе нежности. Он терпит (минуты 2−3), но больше любит, когда его просто гладят.





Хотя Балуша породистый кот, в выставках мы никогда не участвовали. Он кастрирован. Я люблю его, как своего ребенка. Так и говорю — ты мой сыночек:)

А он любит меня! Когда уезжала в отпуск, оставила Балушу у родителей. Стоило мне попросить включить меня по телефону на громкую связь, как Балуша грустил и долго лежал в кресле с грустными глазами.

Сделайте их новыми героями «Меха дня»

Этим замечательным существам пока не так повезло, как героям, о которых мы рассказали выше. Быть может, в ком-то из них вы узнаете своего питомца?

Милан





Ищем добрых и понимающих хозяев для мишки-Милана!

Это милый пушистый щенок, напоминающий медвежонка. Ему около 3 месяцев, весит 6 кг. Вырастет невысокой крепкой собачкой, значительно ниже колена.

В своей коротенькой жизни несчастный щенок пережил страшную травму — его нашли в водосточной трубе с оторванной задней лапкой, истощенного и обескровленного. Врачам ничего не оставалось, как ампутировать оставшуюся часть лапки …





Сейчас все страшное осталось позади! Малыш поправляется, он весел, обожает играть и бегать. Мальчик обработан от паразитов и привит. А мы ищем ему самых лучших хозяев. После пережитой им чудовищной боли и страданий мы передадим Мишку только по договору, с отслеживанием его дальнейшей судьбы. Будка, цепь, самовыгул — не звоните.





Звоните, Милану очень нужны родители!

8029 602 23 31, Ольга Романовна

8029 3 594 648, Ирина

8029 399 2233, Паша

Айви





Айви была спасена с улицы и теперь готова встретить своего человека.

Девочка-подросток овчаристой внешности (уши подвели) и с таким же характером (будет самым преданным другом) отдается в дар таким же преданным четвероногому другу хозяевам. Девочка очень смышленая, приучена к выгулу, знает поводок, дружелюбна к другим собакам, нейтральна к кошкам, замечательно ладит с маленькими детьми. Обработана от всех паразитов, стерилизована, имеет ветпаспорт.





По размеру — как компактная овчарка, не займет много места в квартире, кушает натуральную пищу.

«…Мы помолчим с тобою и о нас

Слова в душе, как песни дивный звук,

Бывает миг волшебным только в час,

Когда с тобой молчит твой лучший Друг».





Звоните:+375 44 719 49 90, +375 33 374 84 60 Анна

Тигра

Минск! Котенок Тигра ищет свою семью!

Около 4 месяцев маленькому игруну. Добрый, нежный мальчик уж очень ждёт своих родителей!





Чист и здоров, дружит с лотком. Отдается на условии кастрации и проживания без самовыгулов.





Если готовы к новому члену семьи — пишите/звоните:

+375293777494 (Яна, не отвечаю, пишите смс или вайбер — перезвоню)

+375296222222 Анастасия

Юна

Хотите увидеть безысходность — загляните в глаза бездомной собаке, существу, призвание которого — быть другом человеку и им же брошенному…





Эта бесконечная грусть отражается в глазах Юны: eё никто никогда не любил.

Юна появилась в дачном посёлке недалеко от аэропорта в начале лета. Осенью принесла щенков, большинство из которых погибли при разных условиях.

С наступлением холодов дома опустели, и оставить Юну там — значит обречь на страшную голодную смерть. Проблема общеизвестная и распространённая.

Сначала было решено стерилизовать Юну, после чего выпустить назад в посёлок. Договорились с председателем и сторожем, что будем привозить еду, и даже успели сделать будку. Но пообщавшись с местным населением, поняли, что там ее жизнь не будет долгой. «А какая вам с нее выгода? Продавать хотите? Она же беспородная… Хм… Эти собаки соседям чеснок зимний порыли. Я давно хотел их забить. Отлов 500 рублей стоит. Забирайте. Они тут все равно не жильцы». Тупая жестокость, которая звучит пугающе убедительно.





В общем, Юна сейчас на передержке. Стерилизована, привита, обработана от паразитов.

Приучена к двухразовому выгулу. Воспитанная, спокойная и совершенно доверчивая… В доме ничего не портит и не шумит. Может жить и в частном доме, и в квартире. Только не на цепь.





Будет надежным охранником.

Самый большой дар, который дан человеку свыше, — быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни.

+375447269744 (Телефонный звонок, Viber, What’sApp)