Вечная молодость: антивозрастные секреты от звезд

Говорят, мудра та женщина, что смогла себя в жизни правильно поставить, и это не имеет никакого отношения к ее природным данным. Но есть женщины, видя которых, разум воспроизводит лишь восторженное «ах» — их называют искусительницами, роковыми и просто красавицами. И с годами они становятся только краше! В чем же их секрет? Рассказываем!

Клаудия Шиффер, 47 лет

Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) Дек 19, 2017 at 10:30 PST

Некогда самой желанной женщине планеты — 47 лет, но глядя на эту белокурую бестию, трудно поверить в подобные цифры! Сама Клаудия признается, что секрет ее молодости заключается в потреблении большого количества воды и в регулярном увлажнении кожи. Кроме того, Шиффер любит длительные прогулки на свежем воздухе и вне съемок предпочитает ходить без декоративной косметики!

Деми Мур, 55 лет