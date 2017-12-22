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Вечная молодость: антивозрастные секреты от звезд

23.12.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Говорят, мудра та женщина, что смогла себя в жизни правильно поставить, и это не имеет никакого отношения к ее природным данным. Но есть женщины, видя которых, разум воспроизводит лишь восторженное «ах» — их называют искусительницами, роковыми и просто красавицами. И с годами они становятся только краше! В чем же их секрет? Рассказываем!

Клаудия Шиффер, 47 лет

Некогда самой желанной женщине планеты — 47 лет, но глядя на эту белокурую бестию, трудно поверить в подобные цифры! Сама Клаудия признается, что секрет ее молодости заключается в потреблении большого количества воды и в регулярном увлажнении кожи. Кроме того, Шиффер любит длительные прогулки на свежем воздухе и вне съемок предпочитает ходить без декоративной косметики!

Деми Мур, 55 лет

 

Публикация от Demi Moore

 
 
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