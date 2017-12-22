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Палеонтологи в Китае обнаружили сотни яиц предков современных птиц
23.12.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Это захоронение может пролить свет на жизнедеятельность архозавров. Только в 2004 году выяснилось, что птерозавры откладывали яйца. До находки в Китае было обнаружено только несколько яиц доисторических птиц.
Ученые на протяжении 10 лет изучали песчаник в бассейне Турфан-Хами на северо-западе Китая, и в общей сложности выкопали 215 потрескавшихся и раздавленных яиц с костями птерозавров. Считается, что их может быть еще больше.
Палеонтологи уже сделали вывод, что предки современных птиц массово откладывали яйца. Также ученые развенчали теорию о том, что молодые особи почти сразу начинали летать — маленькие птерозавры сначала долгое время ходили по земле.
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Целое захоронение останков птерозавров обнаружили ученые в Китае. Смотрите на видео, как выглядит уникальная находка.
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