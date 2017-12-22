﻿ Палеонтологи в Китае обнаружили сотни яиц предков современных птиц. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Палеонтологи в Китае обнаружили сотни яиц предков современных птиц

23.12.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Это захоронение может пролить свет на жизнедеятельность архозавров. Только в 2004 году выяснилось, что птерозавры откладывали яйца. До находки в Китае было обнаружено только несколько яиц доисторических птиц.

Палеонтологи в Китае обнаружили сотни яиц предков современных птиц
© RUPTLY.
Скелеты найденной в Сибири "семьи" мамонтов продадут на аукционе

Ученые на протяжении 10 лет изучали песчаник в бассейне Турфан-Хами на северо-западе Китая, и в общей сложности выкопали 215 потрескавшихся и раздавленных яиц с костями птерозавров. Считается, что их может быть еще больше.

Палеонтологи уже сделали вывод, что предки современных птиц массово откладывали яйца. Также ученые развенчали теорию о том, что молодые особи почти сразу начинали летать — маленькие птерозавры сначала долгое время ходили по земле.

Читайте также:

Останки птицы-монстра нашли в Новой Зеландии >>

 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Целое захоронение останков птерозавров обнаружили ученые в Китае. Смотрите на видео, как выглядит уникальная находка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"А какая вам с нее выгода? Она же беспородная!": новые истории о животных и их спасении в проекте "Мех дня"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика