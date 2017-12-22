Наверное, самый быстрый смартфон: полный обзор OnePlus 5T

OnePlus 5T — улучшенная версия флагмана OnePus 5 , поступившего в продажу в июне этого года и уже снятого с производства. Главная отличительная особенность новинки — вытянутый дисплей, как у большинства топовых смартфонов других производителей. О плюсах и минусах интересной новинки читайте в обзоре 42.TUT.BY.





Дизайн, как у OnePlus 5

Отличить OnePlus 5T от предшественника сзади будет достаточно сложно. Единственное видимое различие — сканер отпечатков пальцев, который раньше располагался на фронтальной панели.





Дактилоскопический сенсор работает быстро и всегда верно распознает владельца. Впрочем, проблем с этим никогда не было и у предыдущих смартфонов производителя. Кроме того, аппарат поддерживает работу одновременно с двумя nanoSIM-картами.





Еще одна «фишка» OnePlus 5T — разблокировка с помощью сканирования лица пользователя через фронтальную камеру. Функция отлично работает даже при недостатке света и позволяет быстрополучить доступ к аппарату.

По нашим субъективным ощущениям, сканирование лица и разблокировка OnePlus 5T происходит быстрее, чем на iPhone X , в котором для этого используется выделенная система датчиков TrueDepth. Однако не нужно забывать, что в смартфоне Apple используется гораздо более надежная технология, которую тяжелее обмануть.





В компании решили не отказываться от 3,5-мм разъема для гарнитуры, который находится на нижней стороне корпуса рядом с портом для зарядки и синхронизации USB Type-C.

В наушниках смартфон звучит очень хорошо. Максимальной громкости хватает, чтобы слушать музыку в шумном месте (например, в метро). Звук детализирован по частотам, чувствуется мягкий бас.

Мультимедийный динамик одинарный, стереоэффекта нет. Впрочем, для просмотра фильмов или видео с YouTube его будет вполне достаточно. Пропустить звонок на улице также будет сложно.





Еще одна немаловажная деталь, которая перекочевала с предыдущих смартфонов компании, — рычажок переключения звуковых режимов на левой грани устройства ("со звуком", "не беспокоить" и "бесшумный").

Кроме того, в коробку со смартфоном теперь кладут неплохой защитный силиконовый чехол. Раньше такого не было.





Из минусов OnePlus 5T в части дизайна можно выделить только отсутствие слота для карт microSD и, главное, технологии защиты от воды и пыли. Последнее для флагмана конца 2017 года — достаточно серьезный недостаток.

Прекрасный дисплей

Главным изменением в новинке по сравнению с предшественником стал дисплей. Его диагональ составляет 6 дюймов против 5,5 дюймов в OnePlus 5. При этом физические размеры гаджета благодаря вытянутому экрану с соотношением сторон 18:9 практически не изменились. В высоту аппарат подрос всего на 1,9 мм, в ширину — на 0,9 мм.





Экран выполнен по технологии AMOLED, за счет чего цвета выглядят очень сочно и контрастно. Важно, что при наклоне белый практически не уходит в сине-зеленые оттенки (это «родовая» проблема большинства смартфонов с AMOLED-матрицами).

Разрешение экрана составляет 2160 на 1080 пикселей (401 ppi). Этого более, чем хватает, чтобы не различать отдельные пиксели при обычном повседневном использовании.

Максимальной яркости достаточно для работы со смартфоном на улице под солнцем. При желании в настройках устройство также можно отрегулировать цветовую температуру.





Одной из проблем с дисплеем предшествующего OnePlus 5 был «желейный» эффект, возникающий при быстрой прокрутке страниц (например, новостной ленты в Twitter). В OnePlus 5T от тряски и растягивания картинки при таком же сценарии использования избавились.

Кроме того, на дисплей «с завода» нанесена защитная пленка с неплохим олеофобным покрытием, благодаря которой палец приятно скользит по поверхности панели.

Он вообще не "тормозит"

В плане технических характеристик разницы с OnePlus 5 у новинки практически нет. Производительности смартфону с лихвой хватит для любых задач в течение ближайших нескольких лет.

Процессором выступает чип Qualcomm Snapdragon 835, который работает в паре с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти (также существует модификация с 6/64 ГБ памяти). Более подробные технические характеристики смотрите в таблице ниже.

Дисплей 6,01 дюйма, AMOLED, 2160×1080 точек Процессор Qualcomm Snapdragon 835, до 2,45 ГГц Графика Adreno 540 Оперативная память 8 ГБ Постоянная память 128 ГБ, microSD нет Фронтальная камера 16 Мп, f/2.0 Основная камера 16 Мп, f/1.7 и 20 Мп, f/1.7 Аккумулятор 3300 мАч Габариты 156,1 x 75 x 7,3 мм Вес 162 грамма

В популярном синтетическом тесте производительности AnTuTu OnePlus 5T набирает около 170 000 очков. Проблем с проигрыванием потокового видео в высоком разрешении, работой с приложениями социальных сетей или серфингом в Сети с десятком одновременно отрытых вкладок не возникает.





Более того, по субъективным ощущениям автора обзора, OnePlus 5T можно назвать одним из самых быстрых смартфонов среди всех флагманов 2017 года. За время тестирования у нас не возникло ни одной проблемы с плавностью работы интерфейса (сказывается отлично оптимизированная прошивка) или нехваткой ресурсов для корректной работы какой-либо программы.

В играх ситуация аналогичная. «Тяжелая» WOT Blitz на максимальных настройках графики идет со стабильными 59−60 кадрами в секунду. Причем за десять минут "тестовой" игры корпус практически не нагрелся.





OnePlus 5T работает на операционной системе Android 7.1.1 с оболочкой, практически не отличающейся от стоковой системы, как в смартфонах Google Pixel. В ближайшее время производитель обещает обновить аппарат до Android 8 Oreo.

К сожалению, максимум день активного использования

Емкость аккумулятора OnePlus 5T относительно небольшая — 3300 мАч. С учетом увеличенного дисплея это не позволяет новинке от одного заряда работать более суток.

С постоянно включенным Wi-Fi или LTE, GPS, синхронизацией двух почтовых ящиков и нескольких приложений социальных сетей, а также часом прослушивания музыки в стриминговом сервисе и 10−15 минутами игры в WOT Blitz гаджет у нас разрядился к утру следующего после зарядки дня.





Наши наблюдения подтверждают результаты теста AnTuTu Tester, в котором OnePlus 5T набрал около 8,5 тысяч очков — результат немного выше среднего.

Частично ситуацию компенсирует система ускоренной зарядки под названием Dash Charge. Всего за полчаса комплектным адаптером питания OnePlus 5T заряжается примерно до 55-60%.

Хорошие, но не топовые камеры

Основная камера новинки сдвоенная. Разрешение первого модуля — 16 Мп (f/1.7), второго — 20 Мп (f/1.7).

Днем снимки получаются отличного качества, могут похвастаться достаточной детализацией даже мелких объектов и практически не уступают признанным лидерам в лице топовых аппаратов Samsung, Apple или Huawei. Ночью ситуация меняется в худшую сторону. Цветопередача остается правильной, но на фотографиях появляется достаточно большое количество шумов.





























Из дополнительных «фишек» камеры — фотографии с эффектом размытия заднего фона, проблем с созданием которых у OnePlus 5T нет.

Взгляните на хвостовое оперение модельки самолета на снимке ниже — оно осталось в фокусе. Это один из немногих смартфонов, справившихся с таким испытанием («хвост» самолета обычно смазывается).





Еще один режим съемки — фотографии с 2-кратным зумом. Мы протестировали функцию в ночное время. Зуммированные снимки при недостатке света получаются более шумными.











Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп (f/2.0). Качество селфи-кадров можно охарактеризовать как «выше среднего».





Резюме

OnePlus 5T — сбалансированный смартфон. У него прекрасный дисплей, хорошо работающая функция разблокировки сканированием лица пользователя, а также очень высокая производительность. Благодаря последнему вкупе с оптимизированной прошивкой аппарат можно назвать одним из самых быстрых флагманов 2017 года.





Из спорных моментов — не самый емкий аккумулятор (максимум день активного использования от одного заряда), а также основная камера. Качество получаемых фотографий, особенно при съемке в темноте, не дотягивает до топовых аппаратов Samsung или Apple.

Ожидается, что в Беларуси официальная цена OnePlus 5T с 6/64 ГБ памяти составит 1339 рублей, за модель c 8/128 ГБ памяти попросят 1549 рублей. Обе версии поступят в продажу во второй половине января будущего года.

Добавим, что ближайший конкурент в лице Samsung Galaxy S8 , который оснащается более качественной камерой, в большинстве интернет-магазинов сегодня можно купить уже примерно за 1300 рублей.

Смартфон OnePlus 5T для тестирования предоставлен ООО «Единая торговая компания» . Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные флагманские смартфоны 2017 года: