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Умываться овсянкой с маслом? Неожиданные советы для красивой кожи
Нам всегда не хватает чего-то глобального, чтобы начать ухаживать за собой.
Времени, денег, сил. И так по накатанной!..
Но утро субботы — отличная возможность что-то изменить и найти для себя 15 минут.
За первой чашкой кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: теперь по субботам мы будем публиковать советы по уходу за кожей от создателя школы красоты beOrganic.by, тренера по фейсфитнесу и аромакосметолога Натальи Дичковской. Рекомендуем сразу переходить от теории к практике и делиться с нами результатами!
Первый полезный материал от Натальи можно найти
— Вопрос: что важнее для поддержания красоты и молодости кожи — очищающее средство или крем? Большинство женщин с уверенностью выберут крем. К сожалению, каким бы прекрасным и дорогим он ни был, действие его сходит на нет, если гель или пенка для очищения выбраны неверно.
Неправильно подобранные очищающие средства могут привести к пересушивание кожи, нарушению ее защитных функций, шелушению, обезвоживанию, появлению воспалений и снижению общего иммунитета кожи.
Что происходит с кожей при агрессивном умывании?
Во-первых, сальные железы начинают работать активнее, из-за чего на коже появляется еще более толстый слой кожного сала.
Что делать?
1. Использовать гидрофильное масло, нежные кремы и пенки для очищения, содержащие масла, или просто умываться маслом: для этого достаточно нанести несколько капель растительного масла (миндального или оливкового) на влажный ватный диск и протереть лицо.
разведите порошок для умывания (убтан), овсяные хлопья или гороховую муку в ладони до образования кашицы и умойтесь ею.
Главная идея такого очищения — избежать максимального обезжиривания кожи и удалить только избытки кожного сала и продукты жизнедеятельности кожи.
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