Умываться овсянкой с маслом? Неожиданные советы для красивой кожи

Нам всегда не хватает чего-то глобального, чтобы начать ухаживать за собой.

Времени, денег, сил. И так по накатанной!..

Но утро субботы — отличная возможность что-то изменить и найти для себя 15 минут.

За первой чашкой кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: теперь по субботам мы будем публиковать советы по уходу за кожей от создателя школы красоты beOrganic.by, тренера по фейсфитнесу и аромакосметолога Натальи Дичковской. Рекомендуем сразу переходить от теории к практике и делиться с нами результатами!





Первый полезный материал от Натальи можно найти тут , сегодня — вторая порция советов.

— Вопрос: что важнее для поддержания красоты и молодости кожи — очищающее средство или крем? Большинство женщин с уверенностью выберут крем. К сожалению, каким бы прекрасным и дорогим он ни был, действие его сходит на нет, если гель или пенка для очищения выбраны неверно.

Почему?



Фото: cdn. vox-cdn.com

Неправильно подобранные очищающие средства могут привести к пересушивание кожи, нарушению ее защитных функций, шелушению, обезвоживанию, появлению воспалений и снижению общего иммунитета кожи.

Для этого достаточно каждый день умываться гелями с агрессивными ПАВами (ПАВ — поверхностно активное вещество, моющий агент), скрабами или просто не смывать мицеллярную воду.

Простой пример: девушка, обладательница жирной кожи, и, как следствие, имеющая повышенную выработку кожного сала, постоянно находится в погоне за «лицом без блеска». Для этого она утром и вечером умывается с использованием высушивающего кожу средства (противовоспалительного или просто «для жирной кожи», а зачастую двух-трех таких средств подряд (я это называю — до скрипа). Результат сразу после умывания ей нравится, кожа становится матовой, более гладкой и нежной. Но уже через час она вновь начинает предательски блестеть.

Что происходит с кожей при агрессивном умывании?

Во-первых, сальные железы начинают работать активнее, из-за чего на коже появляется еще более толстый слой кожного сала.

Во-вторых, такие средства смывают не только кожное сало, но и вымывают липиды из рогового слоя. В результате получаем сухость, шелушение и обезвоженность, кожа не успевает восстанавливаться.

В-третьих, нарушается кислотная реакция кожи, которая позволяет здоровой коже блокировать развитие болезнетворных бактерий. Воспалений в итоге становится не меньше, а больше!

Чтобы избежать всего перечисленного, к очищению можно подойти с другой стороны, взяв за основу следующие принципы.

Подобное растворяется в подобном — средства с масляной основой и жиросодержащими продуктами бережно удалят с кожи лица лишний жир и грязь, при этом не повредив ее;



Фото: womenstime.ru

Что делать?

1. Использовать гидрофильное масло, нежные кремы и пенки для очищения, содержащие масла, или просто умываться маслом: для этого достаточно нанести несколько капель растительного масла (миндального или оливкового) на влажный ватный диск и протереть лицо.

2. Поглотить, а не удалить — глина, молотые зерна и травы, овсяные хлопья хорошо впитают избыток жира на коже:

разведите порошок для умывания (убтан), овсяные хлопья или гороховую муку в ладони до образования кашицы и умойтесь ею.

Главная идея такого очищения — избежать максимального обезжиривания кожи и удалить только избытки кожного сала и продукты жизнедеятельности кожи.

Просто, безопасно, эффективно!