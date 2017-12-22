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Морковь, лук, оливки и карп. Готовим блюдо к Рождеству из 4-х ингредиентов
Традиции католиков довольно строги: рождественский стол, оказывается, не должен быть заставлен жирными разносолами. По канону перед этим праздником должен соблюдаться пост. Да и в канун Рождества, как правило, верующие обходятся без праздника живота. Так в Европе (особенно в Чехии и Германии) стали популярны блюда из рыбы: они постные, и в то же время, если красиво подать их к столу, смотрятся достойно. Вместе с торговой сетью
Приготовление:
Сперва чистим карпа: убираем внутренности и жабры. Промываем тушку водой и обсушиваем. После этого наритаем рыбу солью, перцем и приправами, которые можно выбрать по вкусу. В конце поливаем карпа лимонным соком и оставляем заготовку на час — настояться.
В это время нарезаем морковь кружочками, лук — половинками колец или целыми (как удобно). Когда карп настоится, делаем в нем надрезы с двух сторон и вставляем кружочки моркови. Затем набиваем его брюшко оставшимися овощами и оливками.
Фольги понадобится примерно в 2 раза больше, чем размер карпа. Ту часть, куда положим рыбу, смазываем маслом. Оставшейся частью фольги неплотно заворачиваем карпа так, чтобы получится конверт, но в то же время оставалось место для циркуляции воздуха.
Запекаем карпа 45 минут на 180 градусах, после чего открываем фольгу сверху, чтобы рыба подрумянилась, и печем еще 30 минут. По желанию, после открытия фольги можно намазать карпа сметаной, чтобы рыба получилась еще более сочной.
Готовый карп будет выигрышно смотреться на блюде рядом с овощами. Тарелку также можно украсить зеленью, свежими помидорами и лимоном.
Пошаговое приготовление:
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Вместе с "Короной" показываем на видео и с пошаговыми фото, как приготовить необычное, но несложное рождественское блюдо. Получилось просто и полезно - карп,...
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