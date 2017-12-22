Морковь, лук, оливки и карп. Готовим блюдо к Рождеству из 4-х ингредиентов

Традиции католиков довольно строги: рождественский стол, оказывается, не должен быть заставлен жирными разносолами. По канону перед этим праздником должен соблюдаться пост. Да и в канун Рождества, как правило, верующие обходятся без праздника живота. Так в Европе (особенно в Чехии и Германии) стали популярны блюда из рыбы: они постные, и в то же время, если красиво подать их к столу, смотрятся достойно. Вместе с торговой сетью «Корона» мы приготовили запеченного с овощами карпа и предлагаем вам повторить это в ближайшее время.





Для приготовления блюда вам понадобится: Тушка карпа — примерно 1,5 кг;

Репчатый лук — 4 шт.;

Морковь — 2 шт.;

Оливки — 1 банка;

Веточки петрушки — 2−3 шт.;

Соль и перец — по вкусу;

Приправа для рыбы — по вкусу;

Лимон — по вкусу;

Подсолнечное или оливковое масло.

Приготовление:

Сперва чистим карпа: убираем внутренности и жабры. Промываем тушку водой и обсушиваем. После этого наритаем рыбу солью, перцем и приправами, которые можно выбрать по вкусу. В конце поливаем карпа лимонным соком и оставляем заготовку на час — настояться.

В это время нарезаем морковь кружочками, лук — половинками колец или целыми (как удобно). Когда карп настоится, делаем в нем надрезы с двух сторон и вставляем кружочки моркови. Затем набиваем его брюшко оставшимися овощами и оливками.

Фольги понадобится примерно в 2 раза больше, чем размер карпа. Ту часть, куда положим рыбу, смазываем маслом. Оставшейся частью фольги неплотно заворачиваем карпа так, чтобы получится конверт, но в то же время оставалось место для циркуляции воздуха.

Запекаем карпа 45 минут на 180 градусах, после чего открываем фольгу сверху, чтобы рыба подрумянилась, и печем еще 30 минут. По желанию, после открытия фольги можно намазать карпа сметаной, чтобы рыба получилась еще более сочной.

Готовый карп будет выигрышно смотреться на блюде рядом с овощами. Тарелку также можно украсить зеленью, свежими помидорами и лимоном.

Пошаговое приготовление:



Натираем крупной солью уже выпотрошенного и обсушенного карпа



Затем перчим его…



…и щедро поливаем лимонным соком. На этом можно остановиться, но мы еще посыпали тушку приправами для рыбы — так будет ароматнее



Пока карп напитывается всеми приправами, режем морковь кружочками



Дальше режем лук



Час прошел — время начинять рыбу. Сперва делаем надрезы в карпе и вставляем в них нарезанную морковь



Внутрь «загружаем» лук, оставшуюся морковь и оливки



Карп готов к духовке. Фольгу смазываем маслом



Укладываем на смазанную часть карпа и формируем конверт из фольги



После этого остается отправить карпа в духовку на 45 минут, после чего раскрыть конверт и дать тушке зарумяниться (на это уйдет еще минут 30)



Готово! Можно украшать блюдо и подавать на стол

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