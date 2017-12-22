﻿ Морковь, лук, оливки и карп. Готовим блюдо к Рождеству из 4-х ингредиентов. 21.by
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Морковь, лук, оливки и карп. Готовим блюдо к Рождеству из 4-х ингредиентов

23.12.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Традиции католиков довольно строги: рождественский стол, оказывается, не должен быть заставлен жирными разносолами. По канону перед этим праздником должен соблюдаться пост. Да и в канун Рождества, как правило, верующие обходятся без праздника живота. Так в Европе (особенно в Чехии и Германии) стали популярны блюда из рыбы: они постные, и в то же время, если красиво подать их к столу, смотрятся достойно. Вместе с торговой сетью «Корона» мы приготовили запеченного с овощами карпа и предлагаем вам повторить это в ближайшее время.


Для приготовления блюда вам понадобится:

Тушка карпа — примерно 1,5 кг;
Репчатый лук — 4 шт.;
Морковь — 2 шт.;
Оливки — 1 банка;
Веточки петрушки — 2−3 шт.;
Соль и перец — по вкусу;
Приправа для рыбы — по вкусу;
Лимон — по вкусу;
Подсолнечное или оливковое масло.

Приготовление:

Сперва чистим карпа: убираем внутренности и жабры. Промываем тушку водой и обсушиваем. После этого наритаем рыбу солью, перцем и приправами, которые можно выбрать по вкусу. В конце поливаем карпа лимонным соком и оставляем заготовку на час — настояться.

В это время нарезаем морковь кружочками, лук — половинками колец или целыми (как удобно). Когда карп настоится, делаем в нем надрезы с двух сторон и вставляем кружочки моркови. Затем набиваем его брюшко оставшимися овощами и оливками.

Фольги понадобится примерно в 2 раза больше, чем размер карпа. Ту часть, куда положим рыбу, смазываем маслом. Оставшейся частью фольги неплотно заворачиваем карпа так, чтобы получится конверт, но в то же время оставалось место для циркуляции воздуха.

Запекаем карпа 45 минут на 180 градусах, после чего открываем фольгу сверху, чтобы рыба подрумянилась, и печем еще 30 минут. По желанию, после открытия фольги можно намазать карпа сметаной, чтобы рыба получилась еще более сочной.

Готовый карп будет выигрышно смотреться на блюде рядом с овощами. Тарелку также можно украсить зеленью, свежими помидорами и лимоном.

Пошаговое приготовление:


Натираем крупной солью уже выпотрошенного и обсушенного карпа

Затем перчим его…

…и щедро поливаем лимонным соком. На этом можно остановиться, но мы еще посыпали тушку приправами для рыбы — так будет ароматнее

Пока карп напитывается всеми приправами, режем морковь кружочками

Дальше режем лук

Час прошел — время начинять рыбу. Сперва делаем надрезы в карпе и вставляем в них нарезанную морковь

Внутрь «загружаем» лук, оставшуюся морковь и оливки

Карп готов к духовке. Фольгу смазываем маслом

Укладываем на смазанную часть карпа и формируем конверт из фольги

После этого остается отправить карпа в духовку на 45 минут, после чего раскрыть конверт и дать тушке зарумяниться (на это уйдет еще минут 30)

Готово! Можно украшать блюдо и подавать на стол

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Вместе с "Короной" показываем на видео и с пошаговыми фото, как приготовить необычное, но несложное рождественское блюдо. Получилось просто и полезно - карп,...

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