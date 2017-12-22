Мишура за 2 рубля и Снеговик за 150. Где и почем продают украшения к Новому году

Новый год не за горами. Если вы все еще в поиске новогодних украшений, то AFISHA.TUT.BY, как и в прошлом году, прошлась для вас по четырем разным по формату торговым точкам Минска и узнала, что по каким ценам еще можно купить.

Комаровка: гирлянды за 2 рубля и сувениры-собачки за 10























Один из самых известных в Минске новогодних базарчиков находится на сезонной части Комаровского рынка. Продавцы говорят, что большинство товаров (около 90%) они закупают в России, что-то возят из Польши.

Товары здесь разные: мишура (около 2 рублей за 2, 5 метра), хлопушки (как за 80 копеек, так и 2 рубля), бенгальские огни (60 копеек), маски. Маленькие игрушки (поштучно) можно приобрести и за 70 копеек, колпаки — за 5 рублей. Сувениры-собачки — за 6, 10 рублей. Гирлянды — от 3 рублей до 50 (500 ламп, метраж — 30 метров). Искусственные ели — 55 рублей за 120 сантиметров, 160 рублей — за 180 сантиметров.

ТЦ Galleria Minsk: «национальные» игрушки за 5,50 и Снеговик за 150 рублей









































Рядом с музеем-фабрикой елочных игрушек в торговом центре Galleria Minsk в этом году начал работу и магазин по продаже стеклянных новогодних украшений. Любопытно, что те же «национальные» новогодние шары здесь стоят 5 рублей 50 копеек, что значительно дешевле, чем во многих других точках города.

Другие шары стоят дороже: цена доходит и до 12 рублей за штуку. Есть здесь и игрушка-Ждун за 7 рублей, и хоккеисты с надписью «СССР» на груди за 60 рублей, скрипка — за 70, а Снеговик — за 150. Продают здесь и копилки от 9 до 13 рублей.

ЦУМ: мишура по 1 рубль 30 копеек и набор из четырех игрушек за 40



































Один из самых больших новогодних базарчиков традиционно (еще в октябре) открывается на пятом этаже. Продают тут и гирлянды, и мишуру, и шары на елку.

Мишуру можно купить от 1 рубля 30 копеек. Цены на елочные шары (за упаковку из 6 штук) начинаются от 5 рублей 90 копеек. Доходят и до 40 рублей за упаковку из четырех штук. Шары с национальным орнаментом стоят по 8 рублей 40 копеек. Белорусские игрушки стоят дороже: от 5, 50 до 21 рубля за одну штуку. Отметим, что это стеклянные игрушки.

JYSK в ТЦ «Гиппо»:





























Концепция магазина (дом и спальня) заметна и в новогоднем ассортименте. Так, в отделе много свечей, подушек и скатертей с новогодними рисунками. Выбор не сильно изменился от того, что предлагали в магазине в прошлом году, когда бренд только пришел на рынок. В «новогоднем» отделе много гирлянд (40 огоньков — 12,49 рублей, 120 огоньков — 19,99 рублей, 320 огоньков — 29,99 рублей).

Шары на елку по разным ценам и разных размеров, но только китайские (8 рублей за 8 штук, 7 рублей за 6 штук, 4 рубля за 12 маленьких). Есть и ленты для упаковки подарков (от 3 рублей до 7). Ели — 196 и 199 рублей за искусственную высотой 210 сантиметров.

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