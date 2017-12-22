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Беларусь в кадре: лучшие фото года от Sputnik

23.12.2017 09:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мировые агентства традиционно опубликовали лучшие, по их мнению, моменты, запечатленные фотографами в уходящем году. Несмотря на большое количество грустных событий, фотокорреспонденты находили магию и красоту буквально в каждой точке планеты.

Sputnik Беларусь собрал свою версию ярчайших снимков уходящего года, сделанных нашими фотокорами на просторах страны.   

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Смешные, серьезные, трогательные и напряженные — самые запоминающиеся кадры 2017 года по версии Sputnik.

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