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Беларусь в кадре: лучшие фото года от Sputnik
23.12.2017 09:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Мировые агентства традиционно опубликовали лучшие, по их мнению, моменты, запечатленные фотографами в уходящем году. Несмотря на большое количество грустных событий, фотокорреспонденты находили магию и красоту буквально в каждой точке планеты.
Sputnik Беларусь собрал свою версию ярчайших снимков уходящего года, сделанных нашими фотокорами на просторах страны.
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Смешные, серьезные, трогательные и напряженные — самые запоминающиеся кадры 2017 года по версии Sputnik.
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