Беларусь в кадре: лучшие фото года от Sputnik

Мировые агентства традиционно опубликовали лучшие, по их мнению, моменты, запечатленные фотографами в уходящем году. Несмотря на большое количество грустных событий, фотокорреспонденты находили магию и красоту буквально в каждой точке планеты.

Sputnik Беларусь собрал свою версию ярчайших снимков уходящего года, сделанных нашими фотокорами на просторах страны.

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