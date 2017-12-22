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Шастайло: поиски Максима Мархалюка продолжаются
23.12.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло в пятницу 22 декабря на встрече с жителями деревни Новый Двор Свислочского района заявил, что поиски Максима Мархалюка продолжаются.
© Sputnik / Инна Гришук
Мальчик пропал 16 сентября,
"Первая версия: ребенок стал жертвой несчастного случая, заблудился в лесу. Вторая версия:
Правоохранитель еще раз обратился к местным жителям с просьбой сообщать органам внутренних дел любые детали, связанные с пропажей ребенка.
Аудиозапись комментариев замначальника Гродненского УВД Александра Шастайло слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома, начальник криминальной милиции Александр Шастайло накануне рассказал односельчанам пропавшего в...
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