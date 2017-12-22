Шастайло: поиски Максима Мархалюка продолжаются /

Первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло в пятницу 22 декабря на встрече с жителями деревни Новый Двор Свислочского района заявил, что поиски Максима Мархалюка продолжаются.



© Sputnik / Инна Гришук Забрали на органы или убили: Новый Двор о пропаже Максима Мархалюка

Мальчик пропал 16 сентября, операция по его поиску стала самой масштабной в Беларуси , в ней приняли участие не только милиция, армия и спасатели, но и тысячи волонтеров.

"Первая версия: ребенок стал жертвой несчастного случая, заблудился в лесу. Вторая версия: ребенок стал жертвой преступления . Искали не только Максима, но и лиц, которые могли быть причастны к криминальному исчезновению Максима. На данный момент нами отработано несколько тысяч граждан. Любые версии нами проверяются. Сюда даже привозили ясновидящих, которые якобы знали… Мы им показывали все, включая бросовые сооружения и свалки. Работа проводилась, проводится и будет проводиться", — рассказал Шастайло.

Расследование по факту исчезновения Максима Мархалюка продлили >>

Правоохранитель еще раз обратился к местным жителям с просьбой сообщать органам внутренних дел любые детали, связанные с пропажей ребенка.

Аудиозапись комментариев замначальника Гродненского УВД Александра Шастайло слушайте на радио Sputnik Беларусь.