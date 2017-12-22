9 вещей, которые надо успеть сделать с деньгами до Нового года

Если правильно подготовиться к встрече праздника, то на этом можно неплохо заработать и решить давние финансовые проблемы. Вот что нужно успеть сделать до 31 декабря.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

1. Открыть вклад на выгодных условиях

Перед Новым годом банки предлагают праздничные вклады с повышенной процентной ставкой. Это один из последних шансов закрепить текущую доходность. Если Нацбанк продолжит снижать ставку рефинансирования, то ставки по вкладам также будут падать.

2. Заплатить налоги, штрафы, счета по коммунальным платежам

Есть традиция, что новый год нужно начинать без долгов. Не знаем, насколько хорошо она работает, но когда ничего никому не должен — чувствуешь себя однозначно увереннее.

Проверьте свою задолженность по налогам, штрафы за нарушение правил дорожного движения. Не забудьте заплатить коммунальные счета — квитанции найдёте в почтовом ящике.

3. Рефинансировать кредит

Если у вас есть старый кредит, то можно сэкономить на выплате процентов. Изучите предложения банков. Возможно, ставка по кредиту у них ниже, чем сейчас у вас. Тогда выгодно взять новый кредит, погасить им старый и платить остаток долга по сниженным процентам.

Также не забудьте внести платеж по действующему кредиту. Большинство банков будут работать по праздничному графику. Если ваш ежемесячный платеж приходится на новогодние каникулы, то лучше его сделать ещё до 31 декабря или узнать заранее о возможности перенести платёж на первый рабочий день нового года.

4. Закрыть ненужные карты

Уделите время, чтобы обзвонить банки, чьи карты у вас есть или были. Узнайте, не должны ли вы им, или, может быть, на неиспользуемых счетах остались какие-то деньги (такое часто случается). Особое внимание к зарплатным картам — после увольнения с работы банк может брать комиссию за обслуживание карты. Для закрытия счёта нужно лично прийти в офис банка и написать заявление.

5. Подготовить документы для получения налоговых вычетов

Если в 2017 году вы покупали недвижимость или оплачивали обучение, то вы имеете право на налоговые вычеты. То есть, с части вашей зарплаты не будут высчитывать подоходный налог. Как его получить, могут подсказать в бухгалтерии или в МНС.

6. Купить авиабилеты на весну и лето



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чем раньше вы запланируете отпуск и купите авиабилеты на следующий год, тем больше сможете сэкономить. Особенно это касается дат, которые выпадают на государственные праздники, например: на 8 марта или майские каникулы.

7. Составить финансовый план на следующий год

Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько денег зарабатываете за год? Подсчитайте свой доход за этот год. Приятная цифра? Постарайтесь увеличить её на 10−20% в следующем году. Для этого распишите ваши предстоящие доходы, возможный дополнительный заработок и крупные расходы. Желательно придумать себе масштабную цель, на которую вы хотите накопить, например: машина, квартира или ещё что-то. Подсчитайте, сколько времени у вас займёт это накопление.

В новом году постарайтесь каждый месяц подводить финансовые итоги: подсчитывать, сколько заработали, сколько потратили, сколько инвестировали. Также составляйте план на следующий месяц.

8. Избавиться от ненужных вещей

Приведите своё жильё в порядок перед праздниками. Если у вас набралась куча ненужных вещей, продайте их на интернет-барахолках.

9. Заняться здоровьем

Это самое важное. Если давно не были в поликлинике, то загляните к терапевту, а ещё лучше — пройдите комплексное обследование организма. Если часто посещаете врачей, то оформите добровольную медицинскую страховку