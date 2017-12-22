Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 2 билета на концерт «Ляпис 98» в Минске бесплатно. Мероприятие состоится 29 декабря на сцене Прайм Холл , а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 28 декабря.





Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш на 1 двойной билет. Победитель будет объявлен в приложении «Афиши» 28 декабря.

Для участия в розыгрыше вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Выступления группы «Ляпис-98» в канун Нового года становятся доброй традицией и проходят при неизменных аншлагах. И уходящий год не стал исключением: все билеты на концерт в столичном Prime Hall распроданы за 2 недели до концерта. AFISHA.TUT.BY позаботилась о вас и предлагает получить пригласительные билеты бесплатно.

Напомним, на сцене Prime Hall оркестр «Ляпис-98» представит программу «Метелица», в которую вошли лучшие хиты Ляписа — «Ау», «Метелица», «В Платье Белом», «Абы Чо», «Паренек под следствием», «Был в Керчи» и многие другие. Два часа драйва, бешеной энергетики, качественное световое и звуковое шоу и, конечно, любимые хиты — лучшие проводы года сложно придумать.





Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.