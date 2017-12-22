Топ-17 новых сериалов 2017 года: смешные, страшные, семейные

Когда еще с чистой совестью можно позволить себе зависнуть на сериалах, если не на больших предновогодних выходных. AFISHA.TUT.BY весь год смотрела новые ТВ-шоу, чтобы выбрать для вас 17 самых-самых. Для удобства мы разделили их на группы и включили только те, что выходили в 2017-м году (или в конце 2016-го). Самые громкие новинки, комедии, фантастика и парочка семейных — приятного просмотра (и не пропустите работу во вторник).

5 самых громких сериалов года

«Большая маленькая ложь»





Оригинальное название: Big Little Lies. Режиссер сериала: Жан-Марк Валле. Производство: HBO. О чем сериал: на благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. Сюжет рассказывает о нескольких месяцах, предшествовавших происшествию, и сосредоточен на пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все эти семьи загадочным образом связаны с убийством.

Почему смотрим: в этом году мини-сериал Жана-Марка Валле уже получил четыре «Эмми» и шесть номинаций на «Золотой глобус», и если вы его еще не видели, рекомендуем исправить уже в ближайшие выходные. Широкой белорусской аудитории имя режиссера Жана-Жака Валле знакомо по таким фильмам, как «Даласский клуб покупателей», «Дикая» и недавнее «Разрушение». Сериал «Большая маленькая ложь» получится если не лучше, то вполне наравне с ними.

Детективная линия у Валле пролегает жирным шоссе по всем семи эпизодам. На обочине — будни скучающих буржуазных семей, напускное американское дружелюбие, сатира на средний класс и на все те ценности, по которым независимое кино уже давно разъезжает на танке. Для зрителя, впрочем, куда важнее плотно закрученная интрига, которая станет решающей каплей ближе к утру понедельника, когда вы поймете, что смотрели все эпизоды подряд без перерыва на рекламу.

«Рассказ служанки»





Оригинальное название: The Handmaid’s Tale. Авторы сериала: Майк Баркер, Рид Морано, Кейт Дэннис. Производство: Hulu. О чем сериал: действие разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жёны. Помимо тоталитарного устройства общества, в мире будущего есть серьёзная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребёнком и перейти на службу к новым хозяевам.

Почему смотрим: еще один хит всевозможных церемоний награждений и критических рейтингов. О сериале «Рассказ служанки» не слышал только ленивый, но это тот случай, когда ожидания и авансы критиков оправдываются с лихвой. За шоу стоит роман канадской писательницы, лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд. Это актуальная феминистская история о роли женщины, диктатуре, устройстве общества — словом, о всех тех вопросах, которые ежедневно всплывают в новостях в том или ином виде.

А еще «Рассказ служанки» — острое высказывание про революцию, которую проспали. И про то, как легко эволюцию повернуть вспять. Вот над страной нависла террористическая угроза, ввели военное положение. Религиозные фанатики начинают слепо и бестолково цитировать Писание. Женщин объявляют рассадницами порока. А вот уже по стране прокатывается ряд увольнений представительниц прекрасного пола, им запрещают владеть счетом в банке и любым имуществом. Надо ли говорить, что спустя уикенд у них отнимут последние права, сделают наложницами офицеров и будут выдавать прокладки по расписанию. А лесбиянок вовсе прозовут гендерными изменницами и будут применять к ним смертную казнь. Весь рассказ ведется от первого лица, в рассказе самой служанки — не столько настоящее, сколько прошлое. И многочисленные флешбеки нужны здесь именно для того, чтобы подчеркнуть, как так вышло, что все всё проморгали.

«13 причин почему»





Оригинальное название: 13 Reasons Why. Авторы сериала: Грегг Араки, Кайл Патрик Альварез, Карл Франклин. Производство: Netflix. О чем сериал: Однажды Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она однажды не покончила жизнь самоубийством. В своих записях Ханна указала 13 причин, которые толкнули ее на это. И Клэй — одна из них.

Почему смотрим: продолжаем список актуальных сериалов. Если ваши друзья шутят про то, что они запишут вам кассеты, а вы не понимаете, о чем речь, спешим на помощь. Проект Netflix вызвал море обсуждений и осуждений, в том числе за чрезмерный натурализм в финальных эпизодах. В идеале смотреть его нужно вместе со своими детьми-школьниками, чтобы потом долго и болезненно дискутировать на тему подростковой жестокости, ранней сексуальной жизни, детей-изгоев, депрессий и последствий приема алкоголя и наркотиков. Но мы реалисты и понимаем, что вы так делать не станете. Поэтому хотя бы посмотрите его самостоятельно, чтобы, возможно, взглянуть на своих детей/братьев/племянников другими глазами.

Кстати, еще «13 причин почему» — обязательная программа для тех, кто с интересом следил за историей Дианы Шурыгиной. И еще более обязательная — для тех, кто винил ее во всем и устраивал охоту на нее и ее родственников. Тема виктимблейминга в случае с Бейкер не главная, но одна из причин. В остальные 12 входят безразличие одноклассников, взрослых, эгоизм и общественное мнение, жестокость и отношение к женщине сугубо как к секс-объекту. Словом, имейте в виду, все это — вполне аргументированный набор для начинающего самоубийцы.

«Охотник за разумом»





Оригинальное название: Mindhunter. Режиссер: Дэвид Финчер. Производство: Netflix. О чем сериал: действие сериала происходит в 1979 году. В центре сюжета два агента ФБР, которые опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих преступлений.

Почему смотрим: пожалуй, главная причина для просмотра сериала — имя Финчера в титрах. После фильма «Исчезнувшая» сам Финчер исчез с радаров на три года, чтобы вернуться, но уже не на большие, а на телевизионные экраны. «Охотник за разумом» вдумчивый и глубокий — в лучших традициях фильмов американца. Здесь все так же интересуются скелетами в красивых платяных шкафах и ужасами, которые творятся в одноэтажной Америке — в доме по соседству за белыми заборами. Обо всем этом зрителю предстоит узнать на сценах долгих допросов серийных маньяков двумя агентами ФБР. Финчер улавливает тот момент, когда люди в форме перестали измерять все стереотипами и стали глубже смотреть на портрет убийцы, искать изломы его психики в детских страхах и комплексах. Пару лет назад авторы сериала «Мастера секса» рассказывали, как психология и сексология повлияли на половую жизнь американцев. Финчер фокусируется на том, как анализ подсознательного влияет на криминальную.

«Она же Грейс»





Оригинальное название: Alias Grace. Режиссер: Мэри Хэррон. Производство: Netflix. О чем сериал: история Грейс Маркс — горничной-иммигрантки из Ирландии, осужденной за убийство своего работодателя Томаса Киннера в 1843 году. Грейс утверждает, что ничего не помнит о совершенном преступлении, однако факты неопровержимы. Десять лет спустя доктор Саймон Джордон пытается помочь женщине восстановить события прошлого.

Почему смотрим: если вам придется по душе «Рассказ служанки», смело переходите к сериалу «Она же Грейс». Это тоже экранизация Маргарет Этвуд, здесь также поднимаются вопросы феминизма и прав женщины, и царит такое средневековье, что сложно поверить.

Главная метафора сериала — полотно, сотканное из разрозненных деталей. Грейс шьет одеяло из кусочков разноцветной ткани и рассказывает свою историю — примерно таким же образом. Верить ли ей, вам придется решать самостоятельно. И любопытно, насколько меняется сериал в зависимости от того, кто на него смотрит. Если перед экраном поклонники детективов, «Она же Грейс» обрастает деталями, подробностями и зацепками, по которым можно, как по хлебным крошкам, проследовать за своей версией преступления. Те, кому интересна социальная мелодрама про сиротливую иммигрантку, увидят резкую критику патриархального строя. Еще бы, Канада XIX века — не лучшее место для радикального феминизма. Скучать не придется даже поклонникам мистики: несколько призраков заглянут в «Грейс» на огонек. Сделать оговорку нужно лишь для тех, кто ждет однозначных ответов. Не хочется вас расстраивать, но куда более прямолинейными покажутся вам гороскопы на предстоящий год, нежели финал сериала.