Топ-17 новых сериалов 2017 года: смешные, страшные, семейные

Когда еще с чистой совестью можно позволить себе зависнуть на сериалах, если не на больших предновогодних выходных. AFISHA.TUT.BY весь год смотрела новые ТВ-шоу, чтобы выбрать для вас 17 самых-самых. Для удобства мы разделили их на группы и включили только те, что выходили в 2017-м году (или в конце 2016-го). Самые громкие новинки, комедии, фантастика и парочка семейных — приятного просмотра (и не пропустите работу во вторник).
5 самых громких сериалов года
«Большая маленькая ложь»
Оригинальное название:Big Little Lies.
Режиссер сериала:Жан-Марк Валле.
Производство:HBO.
О чем сериал:на благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. Сюжет рассказывает о нескольких месяцах, предшествовавших происшествию, и сосредоточен на пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все эти семьи загадочным образом связаны с убийством.
Почему смотрим: в этом году мини-сериал Жана-Марка Валле уже получил четыре «Эмми» и шесть номинаций на «Золотой глобус», и если вы его еще не видели, рекомендуем исправить уже в ближайшие выходные. Широкой белорусской аудитории имя режиссера Жана-Жака Валле знакомо по таким фильмам, как «Даласский клуб покупателей», «Дикая» и недавнее «Разрушение». Сериал «Большая маленькая ложь» получится если не лучше, то вполне наравне с ними.
Детективная линия у Валле пролегает жирным шоссе по всем семи эпизодам. На обочине — будни скучающих буржуазных семей, напускное американское дружелюбие, сатира на средний класс и на все те ценности, по которым независимое кино уже давно разъезжает на танке. Для зрителя, впрочем, куда важнее плотно закрученная интрига, которая станет решающей каплей ближе к утру понедельника, когда вы поймете, что смотрели все эпизоды подряд без перерыва на рекламу.
«Рассказ служанки»
Оригинальное название:The Handmaid’s Tale.
Авторы сериала:Майк Баркер, Рид Морано, Кейт Дэннис.
Производство:Hulu.
О чем сериал:действие разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жёны. Помимо тоталитарного устройства общества, в мире будущего есть серьёзная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребёнком и перейти на службу к новым хозяевам.
Почему смотрим: еще один хит всевозможных церемоний награждений и критических рейтингов. О сериале «Рассказ служанки» не слышал только ленивый, но это тот случай, когда ожидания и авансы критиков оправдываются с лихвой. За шоу стоит роман канадской писательницы, лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд. Это актуальная феминистская история о роли женщины, диктатуре, устройстве общества — словом, о всех тех вопросах, которые ежедневно всплывают в новостях в том или ином виде.
А еще «Рассказ служанки» — острое высказывание про революцию, которую проспали. И про то, как легко эволюцию повернуть вспять. Вот над страной нависла террористическая угроза, ввели военное положение. Религиозные фанатики начинают слепо и бестолково цитировать Писание. Женщин объявляют рассадницами порока. А вот уже по стране прокатывается ряд увольнений представительниц прекрасного пола, им запрещают владеть счетом в банке и любым имуществом. Надо ли говорить, что спустя уикенд у них отнимут последние права, сделают наложницами офицеров и будут выдавать прокладки по расписанию. А лесбиянок вовсе прозовут гендерными изменницами и будут применять к ним смертную казнь. Весь рассказ ведется от первого лица, в рассказе самой служанки — не столько настоящее, сколько прошлое. И многочисленные флешбеки нужны здесь именно для того, чтобы подчеркнуть, как так вышло, что все всё проморгали.
«13 причин почему»
Оригинальное название:13 Reasons Why.
Авторы сериала:Грегг Араки, Кайл Патрик Альварез, Карл Франклин.
Производство: Netflix.
О чем сериал:Однажды Клэй Дженсен находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. Он был влюблен в эту девушку в школе, пока она однажды не покончила жизнь самоубийством. В своих записях Ханна указала 13 причин, которые толкнули ее на это. И Клэй — одна из них.
Почему смотрим: продолжаем список актуальных сериалов. Если ваши друзья шутят про то, что они запишут вам кассеты, а вы не понимаете, о чем речь, спешим на помощь. Проект Netflix вызвал море обсуждений и осуждений, в том числе за чрезмерный натурализм в финальных эпизодах. В идеале смотреть его нужно вместе со своими детьми-школьниками, чтобы потом долго и болезненно дискутировать на тему подростковой жестокости, ранней сексуальной жизни, детей-изгоев, депрессий и последствий приема алкоголя и наркотиков. Но мы реалисты и понимаем, что вы так делать не станете. Поэтому хотя бы посмотрите его самостоятельно, чтобы, возможно, взглянуть на своих детей/братьев/племянников другими глазами.
Кстати, еще «13 причин почему» — обязательная программа для тех, кто с интересом следил за историей Дианы Шурыгиной. И еще более обязательная — для тех, кто винил ее во всем и устраивал охоту на нее и ее родственников. Тема виктимблейминга в случае с Бейкер не главная, но одна из причин. В остальные 12 входят безразличие одноклассников, взрослых, эгоизм и общественное мнение, жестокость и отношение к женщине сугубо как к секс-объекту. Словом, имейте в виду, все это — вполне аргументированный набор для начинающего самоубийцы.
«Охотник за разумом»
Оригинальное название:Mindhunter.
Режиссер:Дэвид Финчер.
Производство:Netflix.
О чем сериал:действие сериала происходит в 1979 году. В центре сюжета два агента ФБР, которые опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих преступлений.
Почему смотрим: пожалуй, главная причина для просмотра сериала — имя Финчера в титрах. После фильма «Исчезнувшая» сам Финчер исчез с радаров на три года, чтобы вернуться, но уже не на большие, а на телевизионные экраны. «Охотник за разумом» вдумчивый и глубокий — в лучших традициях фильмов американца. Здесь все так же интересуются скелетами в красивых платяных шкафах и ужасами, которые творятся в одноэтажной Америке — в доме по соседству за белыми заборами. Обо всем этом зрителю предстоит узнать на сценах долгих допросов серийных маньяков двумя агентами ФБР. Финчер улавливает тот момент, когда люди в форме перестали измерять все стереотипами и стали глубже смотреть на портрет убийцы, искать изломы его психики в детских страхах и комплексах. Пару лет назад авторы сериала «Мастера секса» рассказывали, как психология и сексология повлияли на половую жизнь американцев. Финчер фокусируется на том, как анализ подсознательного влияет на криминальную.
«Она же Грейс»
Оригинальное название:Alias Grace.
Режиссер:Мэри Хэррон.
Производство:Netflix.
О чем сериал:история Грейс Маркс — горничной-иммигрантки из Ирландии, осужденной за убийство своего работодателя Томаса Киннера в 1843 году. Грейс утверждает, что ничего не помнит о совершенном преступлении, однако факты неопровержимы. Десять лет спустя доктор Саймон Джордон пытается помочь женщине восстановить события прошлого.
Почему смотрим: если вам придется по душе «Рассказ служанки», смело переходите к сериалу «Она же Грейс». Это тоже экранизация Маргарет Этвуд, здесь также поднимаются вопросы феминизма и прав женщины, и царит такое средневековье, что сложно поверить.
Главная метафора сериала — полотно, сотканное из разрозненных деталей. Грейс шьет одеяло из кусочков разноцветной ткани и рассказывает свою историю — примерно таким же образом. Верить ли ей, вам придется решать самостоятельно. И любопытно, насколько меняется сериал в зависимости от того, кто на него смотрит. Если перед экраном поклонники детективов, «Она же Грейс» обрастает деталями, подробностями и зацепками, по которым можно, как по хлебным крошкам, проследовать за своей версией преступления. Те, кому интересна социальная мелодрама про сиротливую иммигрантку, увидят резкую критику патриархального строя. Еще бы, Канада XIX века — не лучшее место для радикального феминизма. Скучать не придется даже поклонникам мистики: несколько призраков заглянут в «Грейс» на огонек. Сделать оговорку нужно лишь для тех, кто ждет однозначных ответов. Не хочется вас расстраивать, но куда более прямолинейными покажутся вам гороскопы на предстоящий год, нежели финал сериала.
7 сериалов для тех, кто хочет посмеяться
«По друзьям»
Оригинальное название:Crashing.
Авторы сериала:Пит Холмс, Джадд Апатоу.
Производство: HBO.
О чем сериал: стендап-комика по имени Пит вполне можно было назвать счастливым человеком. Его устраивала его жизнь, и ничего кардинально он не собирался в ней менять. Однако так было лишь до того момента, пока он не застал собственную жену в объятиях другого мужчины. Пит принимает решение начать всё с чистого листа в очень шумном городе Нью-Йорке, где он хочет пережить утрату и снова стать счастливым. В этом ему помогут его лучшие друзья.
Почему смотрим: большой друг Лены Данэм, автора сериала «Девочки», Джадд Апатоу — чаще всего гарантия качества. Crashing не подводит. Это милый ситком про 30-летнего кидалта, который женился девственником, учился на врача и сидел на шее у жены, пока та не изменила ему на супружеской кровати со знакомым греком. Он приуныл, но не готов ничего предпринять. Примерно таким же образом развивается и его карьера комика: неловкие попытки шутить за 16 долларов в сальном баре за углом — так себе путь к успеху на ТВ. Но вы досмотрите сезон до середины, вас ждет несколько сюрпризов. Главный из них — гуманистический посыл Апатоу и его вера в человеческое.
«Все к лучшему»
Оригинальное название:Better Things.
Авторы сериала:Памела Адлон, Луи Си Кей.
Производство:FX.
О чем сериал:жизнь матери-одиночки всегда сложна и сурова. Приходится делать работу за двоих, чтобы прокормить своего малыша. Героиня этого сериала, Сэм, не унывает, ведь на её плечи легла большая ответственность, которая перерастает в смысл жизни. Девушка просто лишена минуты спокойствия на то, чтобы заниматься самотерзанием. Она способна прокормить и вырастить в одиночку трёх чудесных дочерей. Сэм не достигла успехов в карьере, но зато в личной жизни у неё все в полнейшем порядке. Она работает не самой популярной и востребованной актрисой, однако для зрителей этого сериала Сэм станет настоящей звездой, ведь девушка всегда полна оптимизма и хорошего настроения.
Почему смотрим: помните «маленького кокаинового гномика» из сериала «Блудливая Калифорния»? Та самая Памела Адлон доросла до собственного шоу про будни актрисы и по совместительству матери-одиночки, которая воспитывает трех дочерей. Better Things подкупает тем, что не приукрашивает жизнь и не пытается делать утешительных выводов. Да, быть матерью-одиночкой — тяжелая, адская работа. Да, муж в помощь бы пригодился, но обстоятельства сложились иначе, а значит, надо выплывать самому и не питать лишних иллюзий. Вместе с тем, прислушайтесь к разговорам мамы образца 2016 с детьми и попробуйте представить подобные диалоги у нас. Вот вам еще одна комедия.
«СМИЛФ»
Оригинальное название:SMILF.
Автор сериала:Фрэнки Шоу.
Производство:ShowTime.
О чем сериал:молодая мать-одиночка изо всех сил пытается найти баланс между старой свободной жизнью и новой — в роли матери.
Почему смотрим: добавка и компот для тех, кому понравится «Все к лучшему», но покажется маловато. «СМИЛФ» тоже рассказывает про будни матери-одиночки и по совместительству актрисы, но действие разворачивается не в гламурной Калифорнии, а в обыкновенном Бостоне. А значит, уровень обыденности будет соответствующий, проблемы приземленнее, квартиры уже, любовников меньше. Фрэнки Шоу два года назад сняла одноименную короткометражку и выиграла с ней «Сандэнс». Дебютный фильм лег в основу сериала, который с первых эпизодов подкупает честностью и острым языком.
«Дрянь»
Оригинальное название:Fleabag.
Авторы сериала:Гарри Брэдбир, Тим Киркби, Фиби Уоллер-Бридж.
Производство:Amazon.
О чем сериал:история остроумной, сексуально озабоченной, полной ненависти и упивающейся своими горестями женщины, которая бросается на баррикады повседневности современного Лондона.
Почему смотрим: идеальное шоу для тех, кто в свои 30 не питает иллюзий насчет отношений с противоположным полом, одиночества и отсутствия регулярного секса. Главная героиня живет в Лондоне — и да, так могла бы начинаться красивая богатая история, но не тут-то было.
Тема запоздалого взросления в «Дряни» скрыта за циничным отношением к сексу и, собственно, отношениям. Вся прелесть жизни нигилистов в сердце Великобритании: сэндвичи по 30 фунтов, секс без обязательств и взаймы под проценты у родственников. Если верить «Дряни», вопросы морали и семьи в британской столице обесценились, как третий айфон — то бишь порядочно. Смотреть на это со стороны не столько любопытно и познавательно, сколько просто весело.
«Проще простого»
Оригинальное название:Easy.
Автор сериала:Джо Сванберг.
Производство:Netflix.
О чем сериал:восемь историй друзей из Чикаго, которые блуждают по лабиринту современности, составленному из любви, секса, новых технологий и массовой культуры.
Почему смотрим: Джо Сванберг — святая корова для поклонников американского независимого в целом и мамблкоров в частности. Easy — это восемь не связанных между собой эпизодов, что означает: вы можете начать смотреть и бросить, не дожидаясь ответа на вопрос, кто убийца. Но поверьте, что бросать вам не захочется.
Все эпизоды Easy — максимально приближенные и укрупненные версии повседневности. Истории, которые он рассказывает, могли произойти с вами, вашими соседями или сыном подруги вашей матери. А это значит, что момент узнавания будет особенно прекрасен. У Сванберга всегда получалось не показать ничего принципиально сложного, напыщенного и высоколобого, но уйти с вечеринки в статусе самого интеллигентного и интеллектуального ее гостя. Попутно набросав портрет целого поколения, но так ненавязчиво, что вы и не заметите, если не присмотритесь.
«Развод»
Оригинальное название:Divorce.
Авторы сериала:Джесси Перец, Адам Бернштейн, Бет МакКарти-Миллер.
Производство:HBO.
О чем сериал:Фрэнсис переживает долгий, трудный развод, который заставляет ее по-новому взглянуть на годы совместно прожитой жизни. Оказывается, начать все с чистого листа не так-то просто.
Почему смотрим: хорошие новости для поклонников «Секса в большом городе». В прошлом году Сара Джессика Паркер вернулась на HBO в сериале «Развод», который, пусть и с другими персонажами, продолжает историю, приостановленную пару лет назад. На сей раз вместо Мистера Бига — усатый нянь, вместо квартиры на Манхэттене — дом в пригороде, а взамен вечеринок и светских раутов — «домашка» с детьми. «Развод» — фантазия на тему того, как бы выглядела жизнь Кэри спустя пять-десять лет совместной жизни. Хронология самого развода — не самая захватывающая часть сериала. И к белорусским реалиям он имеет весьма косвенное отношение (дележка бизнеса и банковских счетов, конечно, волнует и наших соотечественников, но для этого оные должны быть в наличии). Но уже сам факт того, что на телеканале для американских домохозяек вместо ромкомов крутят шоу о распаде семей и о том, что к этому приводит, можно считать достижением.
«Двойка»
Оригинальное название:The Deuce.
Авторы сериала:Джеймс Франко, Мишель МакЛарен, Дэвид Саймон, Ричард Прайс.
Производство:HBO.
О чем сериал:проект исследует беспорядочный мир секс-индустрии 1970−80-х годов, процветавшей в самом сердце Манхэттена, пока появление СПИДа, распространение наркотиков и обновление рынка недвижимости не положили конец этому безумию.
Почему смотрим: сериал о том, как зарождалась порноиндустрия, с Джеймсом Франко в главных (да-да, их две) ролях. Сложно представить, почему этот сериал может быть неинтересен. Если вам кажется, что сериал про Нью-Йорк 70-х вы уже где-то видели (и не где-то, а именно на HBO), не торопитесь креститься. Это был «Винил», который закрыли после первого сезона в том числе и из-за низких рейтингов. Есть все основания считать, что «Двойку» не постигнет та же участь.
Авторы шоу с большим вниманием подошли к созданию атмосферы, декорациям, костюмам и актерскому составу. «Золотой век порно» здесь изображен не как нечто скабрезное, а как взрывное явление, повлиявшее не только на культуру, но и на положение женщины. Последнее, увы, впоследствии не обрадует ни самих женщин, ни сторонниц феминистского движения.
3 семейных сериала
«Хороший доктор»
Оригинальное название:The Good Doctor.
Авторы сериала:Майкл Патрик Джэнн, Нестор Карбонелл, Дэвид Шор.
Производство: Netflix.
О чем сериал:история молодого талантливого врача с синдромом саванта, обладающего уникальными способностями — невероятной памятью и фантастической чувствительностью к проблемам, вспыхивающим внутри человеческого организма. Герой становится блестящим хирургом, но несмотря на это, в личностном плане его развитие соответствует уровню десятилетнего ребенка.
Почему смотрим: представим на секундочку, что вы скучаете по доктору Хаусу, его сложностям с коммуникацией и медицинскому антуражу. «Хороший доктор» — не замена, но можно попробовать. Так могла бы выглядеть классическая «Скорая помощь», пересними ее даже не в нулевых — в десятых. Каждый эпизод — два врачебных кейса, которые объединяют герои бригады скорой помощи и центральный персонаж, блестяще сыгранный Фредди Хаймором («Мотель Бейтсов», «Чарли и шоколадная фабрика»). Доктор Шон Мерфи — беспроигрышный персонаж для такого сериала. Аутист со сложностями в отношениях и коммуникации, гениальный врач, юноша со сложной судьбой. Если у вас большая семья, несколько свободных вечеров и вы любите медицинские драмы — не совсем ясно, почему вы еще не смотрите «Хороший доктор».
«Энн»
Оригинальное название:Anne with an E.
Авторы сериала:Хелен Шейвер, Ники Каро, Дэвид Эванс.
Производство:Netflix.
О чем сериал:Энн — тринадцатилетняя сирота. Девочка рано лишилась родителей и с тех пор живёт в детском приюте. Жизнь героини резко меняется, когда в результате ошибки она попадает к новым приемным родителям, старой деве и её младшему брату.
Почему смотрим: Anne with an E — восьмая по счету экранизация одной из самых популярных англоязычных детских книг «Энн из Зеленых крыш» канадской писательницы Люси Монтгомери. И первая телевизионная. За работу взялись ребята из Netflix, которые развернули на фоне ретростилистики и платьев с рукавами-воланами трагическую историю в канадской провинции на рубеже веков. У авторов сериала получилось подчеркнуть фантазийный мир героини, которая, разочаровавшись в местных топонимах, называет аллею — Белой Дорогой Восторга, а озеро — Лучезарным. Впрочем, детская книга прочитана на американском стриминговом гиганте взрослыми глазами и разбавлена феминистскими речами и, опять таки, актуальными вопросами о трансформации роли женщины.
«Лемони Сникет: 33 несчастья»
Оригинальное название:A Series of Unfortunate Events.
Авторы сериала:Барри Зонненфельд, Марк Палански, Бо Уэлш.
Производство:Netflix.
О чем сериал:трое детей семьи Бодлер — Вайолет, Клаус и Солнышко — после страшного пожара остаются сиротами и оказываются на попечении графа Олафа, который всеми силами хочет захватить наследство детей. Дети всячески пытаются объяснить всем вокруг, что граф Олаф не просто плохой опекун, но и ещё пытается убить их, чтобы разбогатеть; разумеется, никто детей не слушает. И только из-за непонимания взрослых сироты попадают в разные злоключения.
Почему смотрим: если вам на глаза когда-нибудь попадалась полнометражная экранизация, забудьте о ней. Сериал получился гораздо удачнее, мрачнее и атмосфернее (уж простите за это, но визуальная эстетика приближена едва ли не к фильмам Уэса Андерсона) предыдущей версии. В основном, конечно же, благодаря актерскому составу и, в частности, Нилу Патрику Харрису (Барни Стинсон из «Как я встретил вашу маму»). Впрочем, нельзя не отметить и главного художника сериала — Бо Уэлша, который стоял за бертоновскими проектами «Битлджус», «Эдвард руки-ножницы» и «Бэтмен возвращается».
2 сериала для тех, кто любит фантастику
«Электрические сны Филипа К. Дика»
Оригинальное название:Philip K. Dick’s Electric Dreams.
Авторы сериала:Дэвид Фарр, Франческа Грегорини, Том Харпер.
Производство:HBO.
О чем сериал:сериал основан на произведениях культового фантаста Филипа К. Дика. Каждая серия посвящена одному рассказу писателя: «Автофабрика», «Унылый незнакомец», «Проездной билет» и др.
Почему смотрим: из очевидных референсов на ум приходят любые экранизации Филипа К. Дика и сериал «Черное зеркало». Поскольку каждый эпизод — это законченная история, времени прохлаждаться у сценаристов нет. Зато всегда есть второй шанс: если вам не зайдет первый эпизод, можете переходить сразу ко второму — без сюжетных лакун. Чем сериал может заинтересовать тех, кто К. Дика читал? Пожалуй, ничем, разве что утолит любопытство. А вот не знакомым с творчеством американца, но любителям фантастики и антиутопий, может быть интересно.
«Мгла»
Оригинальное название:The Mist.
Авторы сериала:Гай Ферленд, Ник Мерфи, Адам Бернштейн.
Производство:Spike.
О чем сериал:жуткий непроглядный туман настиг маленький городок. Его жителям придётся сражаться с таинственным явлением и его угрозами, борясь за сохранение нравственности и здравомыслия.
Почему смотрим: в прошлый раз повесть «Туман» Стивена Кинга экранизировали на большом экране ровно десять лет назад. Это было напряженное кино с душераздирающим финалом от режиссера «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили». Не питайте иллюзий: сериал получился значительно слабее, но объемнее и масштабнее. Круг тем шире, набор героев и количество локаций больше. «Мгла» в ряду экранизаций Кинга может стоять где-то между посредственным, даже плохим фильмом «Мобильник» и сносным сериалом «Под куполом». Зато понять, сгодится ли вам такое шоу, можно уже по трейлеру.
Комментарии