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Ночью водитель Uber насмерть сбил пешехода в Минске

23.12.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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ДПТ с летальным концом в столице произошло около часа ночи. Автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого был водитель Uber, сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.


Фото: ГАИ Минска

23 декабря около часа ночи 26-летний водитель такси Uber за рулем Volkswagen Polo, двигался по улице Ванеева со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Маяковского.

«На пересечении со 2-м Велосипедным переулком автомобиль сбил 57-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу (светофор был в желтом мигании) слева направо по ходу движения автомобиля», сообщили в ГАИ Минска.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.


Фото: ГАИ Минска
 
Теги: Минск
 
 
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ДПТ с летальным концом в столице произошло около часа ночи.

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