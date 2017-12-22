Ночью водитель Uber насмерть сбил пешехода в Минске

ДПТ с летальным концом в столице произошло около часа ночи. Автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого был водитель Uber, сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.



Фото: ГАИ Минска

23 декабря около часа ночи 26-летний водитель такси Uber за рулем Volkswagen Polo, двигался по улице Ванеева со стороны проспекта Рокоссовского в направлении улицы Маяковского.

«На пересечении со 2-м Велосипедным переулком автомобиль сбил 57-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу (светофор был в желтом мигании) слева направо по ходу движения автомобиля», сообщили в ГАИ Минска.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.



Фото: ГАИ Минска