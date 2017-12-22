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В Минской области водитель грузовика уснул за рулем и попал в ДТП - мужчина погиб
Авария произошла 22 декабря возле деревни Пастовичи Стародорожского района, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.
44-летний житель Гродненской области на Mercedes-Benz Atego двигался в направлении Старых Дорог. ДПТ произошло на 282-м км а/д граница РФ-Кричев- Бобруйск-Ивацевичи,
По предварительной версии, водитель уснул за рулем, съехал в правый по ходу движения кювет, где наехал на песчаную насыпь и стойку дорожного знака, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
В результате от полученных повреждений водитель погиб на месте ДТП.
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По предварительной версии, водитель уснул за рулем, съехал в правый по ходу движения кювет, где наехал на песчаную насыпь и стойку дорожного знака.
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