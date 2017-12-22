В Минской области водитель грузовика уснул за рулем и попал в ДТП - мужчина погиб

Авария произошла 22 декабря возле деревни Пастовичи Стародорожского района, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

44-летний житель Гродненской области на Mercedes-Benz Atego двигался в направлении Старых Дорог. ДПТ произошло на 282-м км а/д граница РФ-Кричев- Бобруйск-Ивацевичи,

вблизи деревни Пастовичи.

По предварительной версии, водитель уснул за рулем, съехал в правый по ходу движения кювет, где наехал на песчаную насыпь и стойку дорожного знака, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

В результате от полученных повреждений водитель погиб на месте ДТП.