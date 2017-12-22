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Куб и сосны в огромных окнах: как вписывают дома в окружающий лес

23.12.2017 11:44 — Разное | Tut.by  
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Тишина, старый сосновый лес, северное сияние или дюны. Простые формы дома. Мы собрали самые интригующие варианты таких сочетаний.

Седьмой номер

Удивительный Treehotel в Северной Швеции привлекает людей возможностью пожить в лесном убежище.








Куб и озеро

Это дом от датской студии Vipp со. Тоже в лесу. 55 квадратных метров, в которых скрыты от посторонних глаз только санузел и спальня.


Фото: heldth




Casa de Hormigon

Проект BAK Architects реализован в 2004 году. Частный дом расположен курортной зоне Буэнос-Айреса, Аргентина. Пляжные дюны тут плавно переходят в пышные хвойные леса.


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Площадь всего 75 квадратов.


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Дом визуально разделен на две части, одна из которых полностью стеклянная, а другая закрытая.


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Двухэтажно, кубически 

Дом от архитекторов из Scheidt Kasprusch расположен в Ам-Меллензе в Германии.  




 
 
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Это скандинавские страны и Европа: территории, где лес может быть в частной собственности.

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