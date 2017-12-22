|
Путин сыграл в Ночной хоккейной лиге у стен Кремля
Президент России Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля, сообщает 23 декабря пресс-служба главы государства.
«Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади», —
С президентом играли музыкант Игорь Бутман, известный хоккеист Вячеслав Фетисов и министр обороны Сергей Шойгу.
Ночная хоккейная лига существует уже 6 лет, создана была по инициативе Путина и ветеранов российского хоккея. Задачи лиги — привлечь взрослое население в хоккей, популяризовать этот вид спорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля.
|
Архив (Разное)
Комментарии