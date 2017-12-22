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Путин сыграл в Ночной хоккейной лиге у стен Кремля

23.12.2017 12:15 — Разное | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля, сообщает 23 декабря пресс-служба главы государства.




«Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади», — сказано в сообщении.


В перерыве товарищеского матча Ночной хоккейной лиги. С музыкантом Игорем Бутманом (слева), первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеславом Фетисовым (в центре) и Министром обороны Сергеем Шойгу. Фото: kremlin.ru


С президентом играли музыкант Игорь Бутман, известный хоккеист Вячеслав Фетисов и министр обороны Сергей Шойгу.



Ночная хоккейная лига существует уже 6 лет, создана была по инициативе Путина и ветеранов российского хоккея. Задачи лиги — привлечь взрослое население в хоккей, популяризовать этот вид спорта.


 
 
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Президент России Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля.

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