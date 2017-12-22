Народные гуляния в музейном комплексе Дудутки в 50-ти км от Минска приурочены к календарному началу празднования "Каляд" у славян, рассказали радио Sputnik Беларусь организаторы празднования — представительницы экстрим-театра "Берсерк" Ника Харитонова и Любовь Рубинова.



© Sputnik / Виктор Толочко Где пройдут народные гуляния в новогоднюю ночь в Минске

Во время народного празднования в Дудутках все желающие могут потанцевать от души, познакомиться с национальными белорусскими забавами и традициями, отведать "колядной кутьи", увидеть самобытный театр "Батлейка", послушать традиционные хоровые церковные песнопения.

"Программа продумана в мелочах — как музыкальная ее часть, так и интерактивная, начиная от полосы препятствий, забегов в мешках, битвы мешками с сеном. Даже керлинг мы сделали в белорусском национальном стиле, гостей ждет сюрприз", — говорит Любовь Рубинова.

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Настоящее украшение праздника — музыкально-театральное представление с участием творческих коллективов "Яварына", "Живица" и "Фламмея".

"Музыкальный коллектив "Яварына" очень опытный, исторически грамотные ребята, которые со всей душой подходят к своему делу, и все, что они делают, очень соответствует древним традициям наших предков. Там и музыканты, которые играют на национальных инструментах, и танцоры, которые устраивают мастер-классы и игры с гостями", — рассказывает Ника Харитонова.

Кроме того, театр исторического танца "Фламмея" знакомит гостей праздника с национальными танцами более позднего исторического периода, а народный семейный ансамбль "Живица" представляет публике как исконно белорусские, так и оригинально стилизованные песни.

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Фрагмент беседы с представительницами экстрим-театра "Берсерк" Никой Харитоновой и Любовью Рубиновой слушайте на радио Sputnik Беларусь.