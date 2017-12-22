Легндарный белорусский музыкант, скрипач-виртуоз, гитарист, аранжировщик Валентин Бадьяров, известный широкому слушателю по работе в ансамблях "Песняры", "Сябры", "Поющие гитары" скончался на 71-м году жизни в Германии , где работал все последние годы. О его творчестве вспоминает ветеран ансамбля "Сябры", саксофонист Виталий Климович.

Климович: Бадьяров был великим музыкантом /

"То, что сделал Бадьяров, как аранжировщик, было настоящим переворотом. Многие музыканты вспоминают до сих пор вспоминают, как он расписывал партии духовой группе. Это был настоящий, "фирменный" стиль", — рассказывает Климович.

Беседу с саксофонистом Виталием Климовичем слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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