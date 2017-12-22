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Ветеран ансамбля "Сябры": Валентин Бадьяров был великим музыкантом

23.12.2017 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Легндарный белорусский музыкант, скрипач-виртуоз, гитарист, аранжировщик Валентин Бадьяров, известный широкому слушателю по работе в ансамблях "Песняры", "Сябры", "Поющие гитары" скончался на 71-м году жизни в Германии, где работал все последние годы. О его творчестве вспоминает ветеран ансамбля "Сябры", саксофонист Виталий Климович.

"То, что сделал Бадьяров, как аранжировщик, было настоящим переворотом. Многие музыканты вспоминают до сих пор вспоминают, как он расписывал партии духовой группе. Это был настоящий, "фирменный" стиль", — рассказывает Климович.

Беседу с саксофонистом Виталием Климовичем слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Слушайте также пять песен "Сябров" Валентина Бадьярова>>

 
 
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Музыкант-духовик Виталий Климович, ветеран ансамбля "Сябры", вспоминает совместную работу с Валентином Бадьяровым.

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