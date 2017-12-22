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Порошенко поздравил правительство и народ Украины с победой над «Газпромом»

23.12.2017 12:50 — Разное | Ежедневник  
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Порошенко поздравил правительство и народ Украины с победой над «Газпромом»

kremlinpress.com

Президент назвал решение Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» исторической победой Украины, которой иначе грозил бы дефолт. Порошенко заключил, что страна «научилась защищать свои интересы».

Решение Стокгольмского арбитражного суда по спору «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» является «исторической победой», заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба. Исход суда имеет «чрезвычайную важность» с точки зрения национальной безопасности страны, сказал президент, передает заявление РБК.

«Если был бы проигрыш в этом суде, перед Украиной была бы прямая угроза дефолта», — подчеркнул Порошенко во время встречи с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

Глава «Нафтогаза», в свою очередь, назвал вердикт суда «положительным решением по всем пунктам». «Цена была завышенной, контракт был нерыночный, он был подписан на кабальных условиях. И трибунал фактически сейчас это уже во второй раз подтвердил», — пояснил он.

Порошенко поздравил компанию, правительство и «весь народ Украины» с тем, что «Украина научилась защищать свои интересы, используя европейские суды».

О решении суда по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом», тянувшемуся с 2015 года, две компании сообщили ранее в пятницу, 22 декабря. «Газпром» и «Нафтогаз» заявили о том, что большая часть требований каждой из них была удовлетворена. С российской стороны подчеркнули, что «Нафтогаз» будет вынужден выплатить 2 млрд долларов задолженности плюс проценты за просрочку с 22 декабря, а также отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа начиная со следующего года.

В «Нафтогазе» же заявили, что арбитраж «полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму 56 млрд долларовза 2009–2017 годы». Также суд уменьшил объемы обязательных годовых закупок в будущем. В компании заявили о «положительном эффекте» от вердикта «в размере более 75 млрд долларов».

Позднее украинская компания также сообщила, что, согласно решению суда, она не обязана платить за поставки газа в ДНР и ЛНР «любому другому лицу, чем «Нафтогаз». «Если коротко: кому «Газпром» отдавал тот газ в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — РБК), тот ему пусть и платит», — подчеркнули в «Нафтогазе».

 

 
 
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Президент назвал решение Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» и «Газпрома» исторической победой Украины, которой иначе грозил бы дефолт. Порошенко...

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