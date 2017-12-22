Когда лучше принимать душ: утром или вечером?

The New York Times выясняет, кому больше подходит душ после пробуждения, а кому перед сном.



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В чем плюсы утреннего душа

Любители душа после сна скажут вам, что это лучший способ начать день. Самые амбициозные уточнят, что им нужно мыться после утренних тренировок.

— Для тех, кому тяжело просыпаться, утренний душ может иметь большое значение, — соглашается Джанет Кеннеди, клинический психолог и специалист по проблемам сна из Нью-Йорка. — Душ может добавить бодрости, особенно если речь идет о прохладной воде.

Чем хорош душ по вечерам

Тем, кто страдает от бессонницы, Кеннеди рекомендует принимать душ примерно за полтора часа до того, как вы собираетесь лечь в кровать.

— С приближением времени сна тело естественным образом остывает, подчиняясь биологическим ритмам, — добавляет она. — Душ искусственно поднимает температуру тела, а затем позволяет ему быстрее остыть, что, видимо, ускоряет приход сна.

Принять душ — это также хороший способ расслабиться, освободиться от мышечного напряжения перед сном. Но увлекаться не стоит: долгий горячий душ может не лучшим образом сказаться на состоянии кожи.

Гэри Голденберг, доктор медицины и доцент дерматологии и патологии в Медицинской школе Икана в Госпитале Горы Синай в Нью-Йорке, рекомендует проводить в теплой воде максимум 5−10 минут. Это касается и душа, и ванны.

— Очень горячая вода раздражает кожу, — объясняет он. — И чем дольше вы в ней находитесь, тем выше вероятность сухости кожи после.

Есть ли разница между утренним и вечерним душем с точки зрения гигиены?

Голденберг говорит, что для большинства людей нет ничего неправильного в том, чтобы принимать душ утром, вечером или даже два раза в день.

Например, если ваша работа подразумевает интенсивный физический труд (или после офиса вы заходе в спортзал), то, очевидно, захотите принять душ до сна. Во-первых, пот может вызывать прыщи, во-вторых, у него, вообще-то, неприятный запах.

Но для поклонников душа перед сном у доктора не очень приятные новости: на утро простыни все равно не будут свежими .

— В течение ночи люди потеют, — рассказывает Голденберг. — А когда просыпаются утром, пот и бактерии — на простынях, на коже. Быстрый утренний душ поможет от них избавиться.

Доктор подчеркивает: большинству людей при этом не нужно ежедневно использовать мыло .

Почему бы не мыться дважды в день?

Возможный компромисс: душ два раза в день. Голденберг считает, что мытье дважды в день отлично сказывается на состоянии кожи — в том случае, если оба раза вы принимаете душ быстро и у вас нет сильного дерматита.