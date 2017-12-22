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Илон Маск показал автомобиль, который запустят к Марсу
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск
В сообщении главы SpaceX, опубликованном в его аккаунте в Instagram, говорится, что во время запуска в красном автомобиле Tesla Roadster будет играть песня Дэвида Боуи «Space Oddity».
Маск отметил, что обычно в качестве груза используются бетонные или железные блоки, но в компании решили послать в космос что-то необычное, так как, по его словам, «все скучное, конечно, ужасно».
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy создается на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая на полигоне SpaceX в штате Техас.
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В Instagram глава SpaceX также сообщил, что во время запуска в красном автомобиле Tesla Roadster будет играть песня Дэвида Боуи "Space Oddity".
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