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Илон Маск показал автомобиль, который запустят к Марсу

23.12.2017 14:36 — Разное | Tut.by  
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Основатель американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал несколько фотографий автомобиля, который будет запущен в качестве нагрузки на сверхтяжелой ракете-носителе Falcon Heavy в направлении Марса.

В сообщении главы SpaceX, опубликованном в его аккаунте в Instagram, говорится, что во время запуска в красном автомобиле Tesla Roadster будет играть песня Дэвида Боуи «Space Oddity».

Маск отметил, что обычно в качестве груза используются бетонные или железные блоки, но в компании решили послать в космос что-то необычное, так как, по его словам, «все скучное, конечно, ужасно».

 

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Dec 22, 2017 at 10:47am PST

Запуск Falcon Heavy, который должен состояться в январе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), был анонсирован самим Маском в начале декабря.

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy создается на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая на полигоне SpaceX в штате Техас.

 
 
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В Instagram глава SpaceX также сообщил, что во время запуска в красном автомобиле Tesla Roadster будет играть песня Дэвида Боуи "Space Oddity".

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