США поставит Киеву «оборонительное вооружение»

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Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Соединенные Штаты предоставят оборонительное вооружение Украине.

В ведомстве подчеркнули, что поставка оборонительных средств осуществляется в рамках усилий, «направленных на то, чтобы помочь Украине укрепить обороноспособность в долгосрочной перспективе, защитить суверенитет, территориальную целостность и сдержать последующую агрессию», пишет «Коммерсант».

«Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда говорили о том, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя»,— приводит Reuters заявление Госдепа. Также в нем отмечается, что США сохраняют приверженность выполнению Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

В ноябре был утвержден законопроект о политике и бюджете Пентагона на 2018 год, предусматривающий выделение Украине 350 млн долларов. Сообщалось, что в рамках документа США смогут поставлять Украине «оборонительное вооружение, технику, а также проводить подготовку украинских военных, оказывать им техническую поддержку».

Также ранее сообщалось, что Госдеп США выдал лицензию на коммерческие поставки Украине летального вооружения. Речь шла об экспорте крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и запчастей к ним на сумму 41,5 млн долларов.