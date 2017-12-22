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Фурсов: "Устойчивое развитие" — геноцид "нерентабельного" населения

23.12.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь включилась в программу "Устойчивого развития" — одну из инициатив ООН, целью которой является внедрение определенных стандартов, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством, а также проблем, связанных с изменением климата.

Фурсов: "Устойчивое развитие" — геноцид "нерентабельного" населения
© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Однако в последнее время деятельность ООН подвергается сильной критике, особенно со стороны одного из главных спонсоров организации — США. Стоит ли серьезно относиться к программе "Устойчивого развития" и как зарекомендовала себя эта инициатива? Генеральный директор Института системно-стратегических исследований, известный публицист Андрей Фурсов рассказал радио Sputnik Беларусь о своем отношении к ПРООН.

"В течение более чем 30-ти лет в информационном пространстве крутится несколько терминов, которые на первый взгляд кажутся очень привлекательными, но содержание их носит совсем другой характер. Понятия эти — "постиндустриальное общество" и "устойчивое развитие". Последнее понятие когда-то было выдвинуто идеологами "Римского клуба", которые пытались убедить мир в том, что нужно приостановить индустриальное развитие, сократить промышленный рост, сократить население, в том числе "мягкими" способами, такими, как однополые браки", — рассказывает Фурсов.

Комментарий известного российского историка, публициста Андрея Фурсова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Генеральный директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов высказывает мнение о программе "Устойчивое развитие" ООН.

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