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Россия возместит МОК затраты на допинговое расследование и выплатит 15 млн долларов
Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит Международному олимпийскому комитету (МОК) 15 миллионов долларов. Об этом сообщил президент ОКР Александр Жуков, передает
«Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты», — заявил Жуков.
На заседании исполкома МОК, которое состоялось 5 декабря, Россию
При выполнении этих условий возможно частичное или полное восстановление Олимпийского комитета России в МОК до церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что эти деньги будут выплачены только на основании
Комитет также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх. Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных.
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет 9−25 февраля 2018 года. Ранее исполком МОК
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"Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты", - заявил глава ОКР Жуков.
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