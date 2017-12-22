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Россия возместит МОК затраты на допинговое расследование и выплатит 15 млн долларов

23.12.2017 15:52 — Разное | Tut.by  
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Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит Международному олимпийскому комитету (МОК) 15 миллионов долларов. Об этом сообщил президент ОКР Александр Жуков, передает ТАСС.


Фото: Reuters

«Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты», — заявил Жуков.

На заседании исполкома МОК, которое состоялось 5 декабря, Россию отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. ОКР по решению МОК был обязан возместить стоимость расследования о системе допинга в России и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

При выполнении этих условий возможно частичное или полное восстановление Олимпийского комитета России в МОК до церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что эти деньги будут выплачены только на основании договора между сторонами.

Комитет также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх. Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет 9−25 февраля 2018 года. Ранее исполком МОК постановил, что на Олимпиаде смогут выступить только россияне, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям. Им будет позволено соревноваться под нейтральным флагом. Окончательный список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде, МОК обещает опубликовать не позднее 28 января. 

 
 
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"Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты", - заявил глава ОКР Жуков.

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