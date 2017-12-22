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Минское "Динамо" играет в гостях с "Ладой". Онлайн матча TUT!

23.12.2017 16:00 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит сегодня третий матч выездного турне в Континентальной хоккейной лиге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После победы над СКА (3:2 ПБ) и поражения от «Локомотива» (2:3) минчане сыграют с одним из аутсайдеров лиги — тольяттинской «Ладой».

Сегодня после одноматчевой паузы место в воротах «Динамо» вновь займет Юнас Энрот. Вместо покинувшего команду после завершения просмотра Максима Парфеевца на лед впервые в сезоне выйдет Дмитрий Амброжейчик.

«Лада»: Красоткин (Иванников); Ежов (А) — Геноуэй, Капустин — Новотны (А) — Харпер; Дьяков — Аляев, Белоусов — Зернов — Бочаров; Костромитин — Кириллов, Нестеров — Соин (К) — Мастрюков; Журавлев — В. Стрельцов — А. Стрельцов; Моренец.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов), Граньяни — Денисов (К), Скилле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле — Китаров -Амброжейчик; Павлович (А) — Волков — Дрозд; Знахаренко, Когалев.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит сегодня третий матч выездного турне в Континентальной хоккейной лиге.

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