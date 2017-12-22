Хоккейная команда президента одержала четвертую победу в любительском турнире

Хоккейная команда президента одержала четвертую победу в XI Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей. На малой арене «Чижовка-Арены» 23 декабря презмдентская хоккейная дружина со счетом 11:6 (4:1, 4:1, 3:4) преиграла команду Гродненской области.





Первый период игры выдался голевым. На 4-й минуте хоккеистам команды главы государства удалась быстрая атака, которая завершилась точным броском Алексея Крутикова. Соперники из Гродненского региона в середине периода смогли реализовать численное большинство. Точным броском отличился Никита Пстыга, переигравший не зафиксировавшего шайбу вратаря Сергея Шабанова. После гола хозяева площадки значительно прибавили в нападении и трижды поразили ворота голкипера гродненцев — 4:1. После отдыха фавориты встречи продолжали доминировать в нападении. Особенно выделялись Андрей Асташевич, который дважды забросил гостям, и Геннадий Савилов. На счету Александра Лукашенко в прошедшем матче голевая передача.

























Лучшими игроками матча названы: Геннадий Савилов (команда президента) и Александр Пстыга (Гродненская область).

В текущем сезоне Республиканских соревнований хоккейная дружина главы государства уже одержала три победы, обыграв соперников из Минской области — 10:5, Витебской области — 6:0 и Гомельской области — 3:2.

Ранее хоккейная команда президента восемь раз побеждала в Республиканских соревнований по хоккею среди любителей (в 2008, 2010−2012, 2014−2017 годах). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Матчи Республиканских соревнований среди любителей традиционно проходят по выходным. В одиннадцатом сезоне состязания организованны в два этапа. Семь команд (шесть ледовых дружин из областей и хоккейная команда президента Беларуси) проведут однокруговой турнир, который завершится в марте 2018 года. Во второй этап плей-офф, игры состоятся с 31 марта по 15 апреля, выйдут четыре лучшие команды, которые определят финалистов, а проигравшие в полуфинале разыграют бронзовые медали турнира.