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Самолетов: меня воспитывали ученики Мейерхольда, Ромма и Вивьена

23.12.2017 16:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Воспитывать мальчишек, взращивать в них боевые качества и правильные культурные коды — вероятно, самая актуальная педагогическая задача, которая стоит перед постсоветским обществом. За последние годы отчетливо сменилось отношение к военной службе, меняется сама армия, появляются новые подразделения и военные профессии, связанные с последними достижениями в области IT-технологий.

Самолетов: меня воспитывали ученики Мейерхольда, Ромма и Вивьена
© Sputnik/ Константин Чалабов
Кому солдат — не сын, тому армия — не мать

Известный режиссер, сценарист, тележурналист Алексей Самолетов рассуждает о том, как важно с детства правильно сформировать личность, сочетающую в себе культурные коды и боевые навыки. 

"Я счастливый человек, меня воспитывали и окружали очень приличные люди, это были ученики Мейерхольда, ученики Михаила Ильича Ромма, ученики Марии Иосифовны Кнеббе, ученики Вивьена — люди с культурным кодом, с колоссальными библиотеками, люди, не боящиеся отвечать на любые вопросы, которые задавал им маленький мальчишка, вырастающий на их глазах", — рассказывает Самолетов.

Радио Sputnik Беларусь благодарит Международный медиа-клуб "Формат А3" за возможность побеседовать с Алексеем Самолетовым.

Очередной фрагмент беседы с Алексеем Самолетовым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный тележурналист, режиссер, сценарист Алексей Самолетов рассказывает о важности так называемых "культурных кодов", которые старшее поколение передает...

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