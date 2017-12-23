Самолетов: меня воспитывали ученики Мейерхольда, Ромма и Вивьена

Воспитывать мальчишек, взращивать в них боевые качества и правильные культурные коды — вероятно, самая актуальная педагогическая задача, которая стоит перед постсоветским обществом. За последние годы отчетливо сменилось отношение к военной службе, меняется сама армия, появляются новые подразделения и военные профессии, связанные с последними достижениями в области IT-технологий.

Известный режиссер, сценарист, тележурналист Алексей Самолетов рассуждает о том, как важно с детства правильно сформировать личность, сочетающую в себе культурные коды и боевые навыки.

"Я счастливый человек, меня воспитывали и окружали очень приличные люди, это были ученики Мейерхольда, ученики Михаила Ильича Ромма, ученики Марии Иосифовны Кнеббе, ученики Вивьена — люди с культурным кодом, с колоссальными библиотеками, люди, не боящиеся отвечать на любые вопросы, которые задавал им маленький мальчишка, вырастающий на их глазах", — рассказывает Самолетов.

Радио Sputnik Беларусь благодарит Международный медиа-клуб "Формат А3" за возможность побеседовать с Алексеем Самолетовым.

Очередной фрагмент беседы с Алексеем Самолетовым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.