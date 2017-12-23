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БНТУ объявил набор на программу по криптовалюте и деривативах

23.12.2017 16:52 — Разное | Ежедневник  
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БНТУ объявил набор на программу по криптовалюте и деривативах

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Белорусский национальный технический университет запустил программу переподготовки по специализации «Криптовалюты и деривативы».

Информация об этом появилась на странице в Facebook, сообщает dev.by.

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ объявил о начале набора желающих получить знания в области криптоэкономики. В рамках специальности «Операции с ценныи бумагами» желающих обещают обучить работе с современными криптовалютами и традиционными инвестиционными инструментами.

Среди тем, которые обещают раскрыть в специализации «Криптовалюты и деривативы», фигурируют операции с криптовалютами, операции с фьючерсами криптовалют, использование технологии блокчейн, ICO как альтернатива IPO.

Отбирают на программу по собеседованию, а претендовать на место могут специалисты с высшим образованием и студенты старших курсов. Подробности о курсе и преподавателях пока не озвучивались.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский национальный технический университет запустил программу переподготовки по специализации «Криптовалюты и деривативы».

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