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"Беларусь 5": Дулуб сменит Ермаковича на посту главного тренера БАТЭ. Капский не комментирует

23.12.2017 17:43 — Разное | Tut.by  
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Телеканал «Беларусь 5» сообщил о предстоящей смене на посту главного тренера БАТЭ. По информации телевизионщиков, Александра Ермаковича у руля борисовского клуба сменит Олег Дулуб, накануне расторгиший контракт с одесским «Черноморцем».

— Сейчас главным тренером БАТЭ является Александр Ермакович. А по поводу информации в СМИ о смене Ермаковича на Дулуба — вы же знаете, в БАТЭ не комментируют события, которые не произошли, — сказал руководитель ФК БАТЭ Анатолий Капский в разговоре с корреспондентом SPORT.TUT.BY

Александр Ермакович стал главным тренером БАТЭ осенью 2013 года, сменив ушедшего в краснодарскую «Кубань» Виктора Гончаренко. С тех пор Ермакович успел стать самым титулованным тренером Беларуси, обойдя по количеству трофеев Виктора Гончаренко.

После завования золотых медалей чемпионата-2017 у Ермаковича уже 10 титулов: 5 чемпионств, 1 Кубок Беларуси и 4 Суперкубка Беларуси.

У Гончаренко 9 титулов: 5 чемпионств, 1 Кубок Беларуси и 3 Суперкубка Беларуси.

 
 
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По информации телевизионщиков, Александра Ермаковича у руля борисовского клуба сменит Олег Дулуб, накануне расторгший контракт с одесским "Черноморцем".

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