Миссис Мира и Добра: конкурсы красоты не только для глупеньких девушек

Биохимик, успешная женщина и мама развеяла миф о том, что в подобных конкурсах участвуют только глупые девушки.

Многие считают, что конкурсы красоты созданы только для глупеньких девушек. Однако в подобных конкурсах с титулом "Миссис" участвуют только состоявшиеся красавицы, и чтобы победить, недостаточно иметь прекрасную внешность, нужно быть интересной личностью. Белоруска Алина Глебок — победительница конкурса "Миссис Мира и Добра-2017", прошедшего на Филиппинах с 6 по 12 декабря, — живой тому пример.

Алина — красивая состоявшаяся женщина-биохимик: она работает в сфере геронтологии и помогает людям восстанавливать здоровье. Корреспондент Sputnik побеседовала с ней и выяснила, что происходит за кулисами конкурсов красоты и как ей удалось завоевать почетный титул "Миссис Мира и Добра Европа-2017".

Две недели на подготовку

История поездки Алины Глебок на конкурс "Миссис Мира и Добра-2017" началась очень необычно: практически накануне события девушка узнала, что будет представлять нашу страну.

"Я познакомилась с девушкой Дарьей, которая должна была ехать на этот конкурс. Но получилось так, что она забеременела и предложила мне заменить ее. Тогда моя заявка была отправлена в числе двухсот заявок других девушек в Академию международных конкурсов красоты, и ее утвердили. Когда Дарья узнала об этом, она очень загорелась моей победой и помогла мне в подготовке", — рассказала Алина.



© Фото: из личного архива Алины Глебок Алина призналась, что при подготовке к конкурсу ей очень помогла семья

Тогда девушка поняла, что на подготовку к конкурсу у нее есть всего две недели. "Я даже не решала, буду ли я участвовать, просто сразу начала готовиться, а решение само потом пришло. К таким конкурсам нужно готовиться, нельзя ехать, не поставив цель и не проведя предварительную работу", — подчеркнула она.

Большую психологическую поддержку Алине оказала ее подруга Нина Драко. "Именно она познакомила меня с дизайнером Юлией Латушкиной. Я звонила Нине, и мой звонок был для нее в приоритете. Она была со мной на связи 24 часа в сутки и здесь, и на Филиппинах", — рассказала девушка.

Алина сразу же начала работать над нарядом для конкурса с дизайнером. "Мы побеседовали с Юлией Латушкиной и утвердили, каким будет мой национальный костюм. Я представляла белорусскую птицу лебедь, получился потрясающий костюм. Дизайнеры и судьи из других стран были от него в восторге, они мне это высказывали, спрашивали, кто дизайнер. Когда я была в нем, казалось, что у меня есть крылья. Меня даже все девочки на конкурсе называли ангелом", — вспоминает красавица.

Походка и поведение на сцене у Алины уже были отработаны, поскольку занималась этим еще до конкурса. "Но, конечно, я волновалась и репетировала. Кроме того, я начала подтягивать английский язык. Я стала чаще его практиковать, разговаривала со всеми из моего окружения, кто говорит на нем. Я подготовила несколько речей, потому что знала, что на конкурсе будут скрытые интервью, связалась со своим куратором из Академии международных конкурсов красоты и узнала, какие вопросы мне могут задать", — поделилась "Миссис мира и Добра".

Дочь сказала: "Ты себе не простишь, если не поучаствуешь в конкурсе"

Алина призналась, что при подготовке к конкурсу ей очень помогла семья. Родные полностью поддержали ее решение принять в нем участие.

"Для мужа, конечно, сначала это была шоковая ситуация: он всегда к моим достижениям, к моему карьерному росту в разных сферах не готов. Но он давно понял, с кем живет, и не пытался останавливать меня. Когда в семье два лидера, нужно уметь договариваться так, чтобы не травмировать партнера. Это огромный труд. Я объяснила мужу, что все, что я сейчас делаю, это для нашего развития. Он стал мне помогать. Муж мне помог с подарками для девочек-конкурсанток, он помогал мне, когда я что-то не успевала", — призналась девушка.



© Фото: из личного архива Алины Глебок Еще один важный момент подготовки к конкурсу красоты – встречи с местным населением

17-летняя дочь Алины Марта восприняла новость о ее участии в конкурсе красоты позитивно. "Я спросила ее мнение по поводу моего желания участвовать в конкурсе. А она мне ответила: "Мама, обязательно участвуй, ты себе не простишь, если ты этого не сделаешь". Мне было очень приятно слышать такой ответ, поскольку он показал, что у нее есть целеустремленность, что она никогда не упустит то, что для нее важно", — рассказала Алина.

При подготовке к конкурсу у нее возник один казус, который помогли разрешить близкие. По словам Алины Глебок, в предконкурсной кутерьме она совсем забыла о визе. "Мне не сказали, что на Филиппины нужна виза. Я все подготовила, но проснулась утром в день вылета и решила проверить, нужна ли белорусам виза. Оказалось, что виза нужна, а вылет через 3 часа. Муж с его братом сразу заполнили все документы, фотографии у меня уже были, письма от организаторов были на руках. Причем это было в тот день, когда открылось посольство в Минске. Я стала первым человеком, который там сделал визу. Мне сделали визу буквально за час. Это было потрясающе!" — с улыбкой вспоминает красавица.

Алина отметила, что семья очень быстро мобилизовалась и помогла, а потом они все вместе посмеялись над ситуацией. "Для меня вся жизнь – это квест. И это был один из уровней его прохождения", — пояснила она.

Закулисье конкурса красоты

Прежде чем решить участвовать в конкурсе, нужно понять, что это – определенный отбор, и провести работу с собственным эго. Именно в таких стрессовых ситуациях проявляется, какой ты на самом деле.

"Подготовка к конкурсу – это большая работа. Нужно желать сотрудничать с дизайнерами, вкладываться в это, нужно понимать, что костюмы – это огромные чемоданы, которые нужно как-то довезти. Еще один важный момент – тренировки. Их просто огромное количество. Это репетиции, когда ты танцуешь, работаешь с камерой. Ты должен уметь построить свой график так, как говорят организаторы, и в то же время так, как будет удобно тебе. Разница во времени, разница в климате, длительный перелет — все это сказывается на организме. Это нужно предусматривать", — рассказала Алина Глебок.

По ее мнению, участие в конкурсе красоты – это, в первую очередь, умение коммуницировать на каждом этапе, умение подавать себя, дружить, вливаться в коллектив. "За время конкурса проходит не одно интервью: на сцене и за закрытой дверью. Организаторы выясняют, что ты из себя представляешь. Это тоже входит в конкурс. Общение между участницами также очень важно", — отметила она.



© Фото: из личного архива Алины Глебок Девушки не соревновались, а поддерживали друг друга

Кроме того, участницы прошли несколько этапов отбора: помимо основного отбора был предварительный, который, быть может, и решил судьбу каждой миссис.

"Постоянные фотосессии – это тоже работа, к которой многие девушки не готовы. Хотя искренние эмоции там важнее, чем модельные позы", — добавила Алина.

Еще один важный момент – встречи с местным населением. "Когда мы во время конкурса ездили на встречи с детьми, они были из бедных семей, как правило. С одной стороны, мне было весело, потому что мы пели и танцевали для них, а они — для нас. Мне было приятно, что я являюсь частью чего-то благотворительного. С другой стороны, мне стало грустно, потому что дети видят, что мы из другого мира, мы обеспеченные. И они прикасаются к чему-то священному в их понимании. Мы обсудили это с участницей конкурса из США Розанной и пришли к выводу, что наша "звездность" может зародить внутри ребенка путь стремления к чему-то, желание достигать высот в жизни. Это уйдет в его подсознание", — поделилась девушка.

"Мы не соревновались, мы поддерживали друг друга"

Возможность найти "своего" человека – это драгоценный опыт, который можно получить на подобных конкурсах. Алине удалось найти среди участниц "Миссис Мира и Добра-2017" людей, близких ей по духу. "Я ехала на конкурс не побеждать — я проделала все, чтобы победить, еще до конкурса – а получать удовольствие от общения", — призналась она.

Во время конкурса девушка подружилась с конкурсантками из Индии, США и Мексики. "В аэропорту я встретилась с конкурсанткой из Индии. Она узнала меня по длинным волосам. В итоге мы с ней очень сдружились. Мне казалось раньше, что Индия – это совершенно другая ментальность. Но во время общения у меня сложилось впечатление, что у нас нет вообще никакой разницы в восприятии мира, у нас много общего. Шайлин – бизнес-вумен, потрясающая мама, очень чуткий человек. Она очень известна в Индии. У нас совпало видение на очень многие вопросы. Мы обсуждали очень многие темы", — рассказала Алина Глебок.



© Фото: из личного архива Алины Глебок Во время конкурса девушка подружилась с конкурсанткой из Индии

По ее словам, она обратила внимание на индианку еще на сайте, где были выставлены фотографии участниц. "Я заметила Шайлин и Розанну, девушку из США. Позже подружилась с мексиканкой. Розанна – дизайнер, с ней мы жили в одной комнате. Она очень заботливая. Мексиканка Марта — фитнес-инструктор, и при этом она очень красиво поет", — поделилась белорусская конкурсантка.



© Фото: из личного архива Алины Глебок Представительница США Розанна – дизайнер, с ней Алина Глебок жила в одной комнате

Алина подчеркнула, что девушки не соревновались, а поддерживали друг друга. "Конечно, мы хотели, чтобы каждая получила корону, но это невозможно. В нашем понимании те, кого не наградили, все равно победительницы. Это не соревнования в спорте, где все можно объективно оценить. Это конкурс красоты, есть жюри, у которого свое видение и свои цели. Они смотрели на движение по сцене, подачу себя, яркость костюма, внешность. Красота на таком конкурсе – это только 80% успеха", — убеждена "Миссис Мира и Добра Европа".

Казус в финале

До финала участницы "Миссис Мира и Добра-2017" были на другом конкурсе "Miss Ambassador" и наблюдали за всем как зрители. Алина Глебок призналась, что со стороны все выглядело достаточно легко. Но когда у нее начались репетиции, поняла, что не все так просто.

"Генеральная репетиция проходила с 9 часов утра, а конкурс начинался в 8 часов вечера. Все это время мы были на ногах, более того, на каблуках, чтобы чувствовать сцену. В конце, когда ты попадаешь или не попадаешь в число отобранных в топ, тебе уже все равно, потому что хочется просто сесть и расслабиться. Я видела это в глазах девочек", — вспоминает она.

Все 25 конкурсанток видели, что всего есть восемь корон, и, соответственно, восемь номинаций. Какие это будут номинации, для красавиц оставалось загадкой. "Когда объявляли топ-15, мандраж был: войдешь ты или нет? Но я довольно быстро услышала свое имя в списке, а уже потом не знала, войду я в топ-8 или нет. Я не сомневалась, что стану победительницей, когда готовилась и ехала на конкурс. Сомнения начинали наступать уже потом. Это было даже не сомнение, а какое-то непонятное чувство. Я участвовала в очень многих розыгрышах в своей жизни, и я знала, как выглядит предчувствие победы. Его ни с чем не спутаешь", — поделилась Алина.



© Фото: из личного архива Алины Глебок Когда шли номинации, объявили: "Титул Миссис Мира и Добра Европа отправляется в Беларусь!"

Когда объявляли, кто вошел в топ-8, остальные конкурсантки начинали уходить со сцены и фактически становились фоном. "Когда называли топ-8, мое имя не прозвучало. Но когда шли номинации, объявили: "Титул Миссис Мира и Добра Европа отправляется в Беларусь!". У меня было такое лицо в этот момент! Я-то не стояла в числе девушек из топ-8, уже расслабилась. В итоге три девочки, имена которых объявили в топ-8, не получили номинаций. Это был или казус, или способ подогреть интерес. Это было шоу. Напряжение было очень большое. Когда вызвали меня, я стояла среди всех девочек и не шла. Для меня это было, как сон. Я не поверила, и выражение лица у меня в тот момент было очень серьезное. Это был мой первый международный конкурс, и это здорово, что мне удалось так себя подать", — призналась белорусская красавица.

Рецепт красоты

Несмотря на стресс, который участницы испытывали постоянно, и бешеный ритм предконкурсной жизни, они должны были выглядеть на все сто 24 часа в сутки. Без секретных рецептов красоты в такой ситуации не обойтись. Алина рассказала, как ей удавалось поддерживать форму во время конкурса:

"Чтобы оставаться в форме, я соблюдала некоторые ритуалы. Я старалась придерживаться режима сна: для меня очень важно ложиться спать вовремя. Я старалась в удобные моменты релаксировать и расслабляться. Во время тренировок я использовала профессиональные ортопедические стельки, я никогда не хожу на каблуках просто так. Каблук – это красиво, но бездумно носить его нельзя. Питьевой режим я тоже соблюдаю обязательно, причем пью не просто воду, а всегда слежу за ее качеством".

Во время конкурса девушка также старалась придерживаться правильного питания, как и в обычной жизни. "Можно съесть хоть слона, когда голоден. Но это не мой случай. Я знаю, что если хочется есть, можно попить воды. Потом съешь ту еду, которая будет полезна для иммунной системы, для здоровья. И уже после этого можно побаловать себя сладким, если организм хочет", — пояснила она.

Также в борьбе с усталостью Алине помогали специфические упражнения для ног. "Я их делала всегда, даже когда у нас шла тренировка, я могла лечь на пол, поднять ноги вверх и протрясти их, потому что укреплять сосуды очень важно", — отметила она.



© Фото: из личного архива Алины Глебок Мексиканка Марта - фитнес-инструктор, и при этом она очень красиво поет

Белорусская красавица призналась, что пьет много биологически активных добавок. "Они нужны для того, чтобы поддерживать здоровье: это клеточное питание, детоксикация организма. У меня на конкурсе с собой тоже были добавки. Девочки-участницы обращались ко мне, когда были какие-то вопросы: например, не выспалась, или кишечник отказал", — рассказала Алина.

Кроме того, девушка убеждена, что положительные эмоции и солнечный свет являются необходимостью для поддержания здоровья. "Но это не должны быть прямые солнечные лучи. Если хочется иметь здоровый сон, нужно обязательно ловить солнечный спектр. Когда на конкурсе у меня появлялась возможность выпить чашку кофе или съесть фрукты, я это делала на открытом воздухе", — пояснила она.

Материальная сторона красоты

Представлять свою страну в международных конкурсах красоты – удовольствие недешевое. Костюмы, подарки для жюри и участниц, перелеты – чаще всего все эти траты ложатся на плечи самой конкурсантки.

"Я полностью самостоятельно готовилась. Меня поддержала только "Коммунарка". В качестве презентов я везла на Филиппины наш шоколад. За границей его знают. Девочки на конкурсе так полюбили его, что постоянно спрашивали, есть ли у меня с собой еще", — рассказала Алина Глебок.

Многие организации не понимают, зачем нужно вкладывать деньги в спонсорство участниц подобных конкурсов, и считают это потерей денег. "Но я сама убедилась, что это работает. Девушки попробовали наш шоколад на конкурсе, а сейчас просят прислать им его. А многие из них и вовсе захотели приехать в Беларусь", — подчеркнула она.

Также Алина отметила, что помощь государства тоже была бы очень кстати. "Хотелось бы, чтобы государство было заинтересовано в спонсировании, ведь на самом деле видно, когда страна участвует. Это другой размах, и с этим размахом возможны совсем другие позиции. Это представительство страны на высоком уровне. Эти конкурсы гуляют по миру, и у их организаторов есть интерес выйти на наши просторы. Хотелось бы, чтобы нашей стране это было интересно", — призналась красавица.

Конкурсов много, все они разные. Сейчас Алину Глебок пригласили представлять Беларусь на престижном конкурсе Миссис Земля, который пройдет в Лас-Вегасе в июне следующего года. "Это один из самых сильных конкурсов в мире. Я решила, что буду участвовать. И мне бы хотелось, чтобы потенциальные спонсоры мне не отказали. Я не прошу и не выпрашиваю. Но с другой стороны я прекрасно понимаю, что при серьезной поддержке можно добиться большего. Ведь через мое лицо судят и о стране", — подытожила Миссис Мира и Добра Европа.