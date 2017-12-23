|
"Реал" дома крупно проиграл "Барселоне" и откатился на 4-е место в чемпионате Испании
Мадридский «Реал» 23 декабря потерпел домашнее разгромное поражение от «Барселоны» в матче 17-го тура чемпионата Испании и отстал от возглавляющих турнирную таблицу каталонцев уже на 14 очков.
«Реал» — «Барселона» — 0:3
23 декабря. «Сантьяго Бернабеу». 80 264 зрителя.
«Реал»: Кейлор Навас — Карвахаль, Серхио Рамос (капитан), Варан, Марсело — Модрич, Каземиро (Асенсио, 72), Кроос, Ковачич (Бейл, 72) — Роналду, Бензема (Начо, 66).
«Барселона»: тер Штеген — Серхи Роберто (Алеш Видаль, 90+1), Пике, Фермален, Хорди Альба — Ракитич, Паулиньо (Гомеш, 84), Бускетс, Иньеста (капитан) (Семеду, 77) — Месси, Луис Суарес.
Голы: 0:1 — Луис Суарес (54, пас — Серхи Роберто). 0:2 — Месси (64, с пенальти), 0:3 — Алеш Видаль (90+3, пас — Месси).
Предупреждения: Серхио Рамос, Марсело; Фермален, Бускетс.
Удаление: Карвахаль (63, за игру рукой).
Судьба матча, а возможно, и чемпионского титула, была предрешена на 11-минутном отрезке в начале второго тайма, когда «Барселона» сначала открыла счет после удара Луиса Суареса, а затем за игру рукой был удален защитник Карвахаль и в ворота мадридцев назначен пенальти. 11-метровый реализовал Лионель Месси.
А на исходе добавленного ко второму тайму времени точку в поединке поставил Алеш Видаль, едва вышедший на замену.
Теперь отрыв «Барселоны» от опустившегося на 4-е место «Реала» вырос уже до 14 очков, правда, у мадридцев одна игра в запасе. На 2-й строке расположился мадридский «Атлетико» — 36 очков в 17 матчах, на 3-й — «Валенсия» — 34 (16).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мадридский "Реал" 23 декабря потерпел домашнее разгромное поражение от "Барселоны" в матче 17-го тура чемпионата Испании и отстал от возглавляющих турнирную таблицу...
|
Архив (Разное)
Комментарии