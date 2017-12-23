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"Реал" дома крупно проиграл "Барселоне" и откатился на 4-е место в чемпионате Испании

23.12.2017 18:47 — Разное | Tut.by  
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Мадридский «Реал» 23 декабря потерпел домашнее разгромное поражение от «Барселоны» в матче 17-го тура чемпионата Испании и отстал от возглавляющих турнирную таблицу каталонцев уже на 14 очков.

«Реал» — «Барселона» — 0:3

23 декабря. «Сантьяго Бернабеу». 80 264 зрителя.

«Реал»: Кейлор Навас — Карвахаль, Серхио Рамос (капитан), Варан, Марсело — Модрич, Каземиро (Асенсио, 72), Кроос, Ковачич (Бейл, 72) — Роналду, Бензема (Начо, 66).

«Барселона»: тер Штеген — Серхи Роберто (Алеш Видаль, 90+1), Пике, Фермален, Хорди Альба — Ракитич, Паулиньо (Гомеш, 84), Бускетс, Иньеста (капитан) (Семеду, 77) — Месси, Луис Суарес.

Голы: 0:1 — Луис Суарес (54, пас — Серхи Роберто). 0:2 — Месси (64, с пенальти), 0:3 — Алеш Видаль (90+3, пас — Месси).

Предупреждения: Серхио Рамос, Марсело; Фермален, Бускетс.

Удаление: Карвахаль (63, за игру рукой).

Судьба матча, а возможно, и чемпионского титула, была предрешена на 11-минутном отрезке в начале второго тайма, когда «Барселона» сначала открыла счет после удара Луиса Суареса, а затем за игру рукой был удален защитник Карвахаль и в ворота мадридцев назначен пенальти. 11-метровый реализовал Лионель Месси.

А на исходе добавленного ко второму тайму времени точку в поединке поставил Алеш Видаль, едва вышедший на замену.

Теперь отрыв «Барселоны» от опустившегося на 4-е место «Реала» вырос уже до 14 очков, правда, у мадридцев одна игра в запасе. На 2-й строке расположился мадридский «Атлетико» — 36 очков в 17 матчах, на 3-й — «Валенсия» — 34 (16).

 
 
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Мадридский "Реал" 23 декабря потерпел домашнее разгромное поражение от "Барселоны" в матче 17-го тура чемпионата Испании и отстал от возглавляющих турнирную таблицу...

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