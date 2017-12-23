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Мицкевич: наблюдается аномалия подъема грунтовых вод

23.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Наступает последняя неделя года, впереди — рождественские праздники, новогодняя ночь, массовые гуляния и застолья. К сожалению, некоторые астрологические аспекты указывают на опасности, но их можно избежать, если прислушаться к советам известного белорусского астролога Василины Мицкевич.

"Предстоящая неделя имеет особенности и аномалии, в частности, на реках наблюдается подъем воды. Это нонсенс, аномалия, чтобы перед Новым годом стали прибывать грунтовые воды. Обычно такое бывает по весне либо летом. Так что будьте осторожны и не вздумайте заниматься зимней рыбалкой", — предупреждает Мицкевич.

Мицкевич: в 2018 году нас снова ждет аномальная погода >>

Советы астролога Василины Мицкевич слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный астролог Василина Мицкевич дает ряд полезных советов, к которым стоит прислушаться.

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