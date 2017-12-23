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Мицкевич: наблюдается аномалия подъема грунтовых вод
23.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Наступает последняя неделя года, впереди — рождественские праздники,
"Предстоящая неделя имеет особенности и аномалии, в частности, на реках наблюдается подъем воды. Это нонсенс, аномалия, чтобы перед Новым годом стали прибывать грунтовые воды. Обычно такое бывает по весне либо летом. Так что будьте осторожны и не вздумайте заниматься
Советы астролога Василины Мицкевич слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Известный астролог Василина Мицкевич дает ряд полезных советов, к которым стоит прислушаться.
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