Пересмотреть пенсии работающим белорусам и изменить систему контрактов. Профсоюзы - правительству

В Беларуси нужно усовершенствовать пенсионное законодательство, заявил председатель федерации профсоюзов Михаил Орда. Одно из решений — ввести перерасчет пенсий работающим на заслуженном отдыхе белорусам. Профсоюзы также предлагают пересмотреть контрактную систему найма работник и увеличить заработную плату в некоторых сферах.

Напомним, ранее профсоюзы критиковали правительство за продолжающийся рост цен и тарифов на товары и услуги для населения, который не сопровождается адекватным ростом его доходов.



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— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и он должен быть изменен, — заявил Михаил Орда.

По его словам, профсоюзы также настаивают на более широком применении договоров добровольного страхования дополнительных пенсий.

— Указом главы государства рекомендовано нанимателям независимо от формы собственности активно применять такие механизмы поддержки людей. Примеры такой работы сегодня уже есть. Но, на наш взгляд, их недостаточно. В связи с этим мы будем выносить данный вопрос на следующее заседание Национального совета, чтобы наниматели активнее включались в эту работу и вносили такие положения в коллективные договоры, — отметил Михаил Орда.

Скрытые сокращения и контракты

По словам Михаила Орды, профсоюзы неоднократно поднимали проблему «скрытого сокращения» и настаивали на необходимости усиления мер защиты работников, занятых на контрактной форме найма.

— И сегодня мы видим, что, к сожалению, эта проблема остается актуальной. Наниматели по-прежнему используют контрактную форму найма для решения вопросов «оптимизации» численности. Контракты массово заключаются на самый короткий срок. В некоторых организациях процент контрактов, заключаемых с работниками на 1 год, составляет от 90% до 100%. И в случае необходимости оптимизации такие краткосрочные контракты просто не продлеваются. Причем увольняют всех без разбору, в том числе добросовестных работников, — отметил профсоюзный лидер.

Профсоюзы поднимали этот вопрос на последнем заседании Национального совета и предлагали внести нормы по защите добросовестных работников, занятых на контрактной форме найма, в Трудовой кодекс.

— После чего неоднократно обсуждали эту проблему и на рабочих встречах с министром труда, и в Палате представителей. Пока данные предложения правительство не поддержало. Для дальнейшего решения этого вопроса нам необходимо собрать системную и аргументированную информацию по данному вопросу, которая бы наглядно, на конкретных фактах и цифрах подтверждала, что данная проблема действительно актуальна для всех трудящихся, — добавил Михаил Орда. — Пока этот вопрос не будет решен на уровне законодательства, надо включать нормы о продлении контрактов с добросовестными работниками в каждый коллективный договор.

Профсоюзы отмечают, что сегодня заметно выросло число белорусов, которые выполняют работу по гражданско-правовым договорам.

— Со стороны отдельных нанимателей идет сознательная подмена постоянных трудовых отношений временными договорами. Особенно актуальна данная проблема для строительной отрасли. Мы крайне обеспокоены этой тенденцией, поскольку такая форма взаимоотношений снижает правовую защиту людей, — отмечают в федерации профсоюзов.

Михаил Орда привел пример. Так, на одном из строительных объектов работы по монтажу опалубки выполняли как штатные работники организации, так и работники по договорам подряда. То есть фактически они выполняли одинаковую работу на территории работодателя в его интересах и под его контролем. В один из дней молодой человек, который работал по гражданско-правовому договору, сорвался с высоты и получил смертельную травму. Но поскольку он не являлся членом трудового коллектива и профсоюза, его семья не получила выплат, предусмотренных коллективным договором, тарифным и генеральным соглашениями. «Мы не должны допускать подобных фактов. Надо работать на упреждение и не позволять подмены понятий в этом вопросе», — подытожил Михаил Орда.

О минимальных зарплатах

В Беларуси возникла необходимость повышения зарплаты в ряде отраслей, убежден Михаил Орда.

— На последнем заседании Национального совета мы поднимали перед правительством вопрос о необходимости повышения заработной платы ряду категорий работников бюджетной сферы. Вы знаете, что сложилась просто недопустимая ситуация. Когда люди, добросовестно отработав месяц, не получали даже минимальной заработной платы с учетом всех премий и надбавок. Правительство к нам прислушалось. Было принято соответствующее постановление — зарплата выросла в среднем на 7−15%. Вместе с тем, мы считаем эти меры недостаточными и будем дальше работать над тем, чтобы повысить заработную плату работникам бюджетной сферы в целом. В этом вопросе у нас уже есть ряд отработанных предложений, — сказал Михаил Орда.

Профсоюзы также обращают внимание на зарплаты аграриев.

— За январь-октябрь текущего года начисленная среднемесячная заработная плата в АПК составила только 556 рублей, или 70% от средней заработной платы по народному хозяйству. И это, как говорят, средняя температура по больнице. А если взять конкретные примеры, то есть много фактов заработной платы ниже минимальной в 265 рублей. Это недопустимо, чтобы люди получали за работу такие суммы. Все заинтересованные должны обратить внимание на данный вопрос. И внимательно посмотреть, в чем реальная причина такого положения, — отмечают в федерации профсоюзов.

Доходы не успевают за ценами

— На протяжении года мы внимательно анализировали ход выполнения действующего Генерального соглашения. К сожалению, не все договоренности сегодня выполняются. Особенно нас беспокоит тот факт, что рост цен и тарифов опережает рост зарплат и других доходов населения. И на последнем заседании Национального совета в октябре текущего года мы очень жестко поставили перед правительством вопрос о необходимости соблюдения достигнутых договоренностей. И предложили внести изменения в положение о Национальном совете по трудовым и социальным вопросам, — сказал Михаил Орда. — Хочу сказать, что этот вопрос решался очень непросто. Но все же нам удалось убедить наших партнеров в необходимости усиления ответственности сторон за выполнение принятых обязательств. Сегодня уже подготовлен проект указа главы государства, которым будут внесены соответствующие дополнения и изменения в данное положение.