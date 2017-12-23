В Витебске любители холодной воды устроили экстремальный заплыв

Зима — лучшее время для фестиваля закаливания. В Витебске 23 декабря любители холодной воды устроили экстремальный заплыв.

Под открытым небом настоящие плавательные дорожки: 25 метров в длину и 2 метра в ширину. Температура воды — всего 3 градуса. Такой массовый фестиваль любителей закаливания в регионе прошел впервые, на реке Витьба собрались более 30 пловцов. Самому юному спортсмену всего 9 лет.

Бросало участников фестиваля то в жар, то в холод. После экстремальных процедур согревались пловцы в бане. К заплывам допустили самых опытных, кто давно тренируется, а новичкам в закаливании предложили просто окунуться.

Был и неожиданный гость: не пропустил водные процедуры и Дед Мороз. Участники фестиваля уверены, что в такой компании положительных эмоций хватит минимум на год.