ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске любители холодной воды устроили экстремальный заплыв

23.12.2017 19:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Зима — лучшее время для фестиваля закаливания. В Витебске 23 декабря любители холодной воды устроили экстремальный заплыв.

Под открытым небом настоящие плавательные дорожки: 25 метров в длину и 2 метра в ширину. Температура воды — всего 3 градуса. Такой массовый фестиваль любителей закаливания в регионе прошел впервые, на реке Витьба собрались более 30 пловцов. Самому юному спортсмену всего 9 лет.

Бросало участников фестиваля то в жар, то в холод. После экстремальных процедур согревались пловцы в бане. К заплывам допустили самых опытных, кто давно тренируется, а новичкам в закаливании предложили просто окунуться.

Был и неожиданный гость: не пропустил водные процедуры и Дед Мороз. Участники фестиваля уверены, что в такой компании положительных эмоций хватит минимум на год.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 132
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не пропустил водные процедуры Дед Мороз. Участники фестиваля уверены, что в такой компании положительных эмоций хватит минимум на год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новейший немецкий фрегат сломался во время испытаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика