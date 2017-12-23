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В Витебске любители холодной воды устроили экстремальный заплыв
Зима — лучшее время для фестиваля закаливания. В Витебске 23 декабря любители холодной воды устроили экстремальный заплыв.
Под открытым небом настоящие плавательные дорожки: 25 метров в длину и 2 метра в ширину. Температура воды — всего 3 градуса. Такой массовый фестиваль любителей закаливания в регионе прошел впервые, на реке Витьба собрались более 30 пловцов. Самому юному спортсмену всего 9 лет.
Бросало участников фестиваля то в жар, то в холод. После экстремальных процедур согревались пловцы в бане. К заплывам допустили самых опытных, кто давно тренируется, а новичкам в закаливании предложили просто окунуться.
Был и неожиданный гость: не пропустил водные процедуры и Дед Мороз. Участники фестиваля уверены, что в такой компании положительных эмоций хватит минимум на год.
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Не пропустил водные процедуры Дед Мороз. Участники фестиваля уверены, что в такой компании положительных эмоций хватит минимум на год.
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