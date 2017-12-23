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Новейший немецкий фрегат сломался во время испытаний

23.12.2017 19:36 — Разное | Tut.by  
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Из-за проблем с программным обеспечением немецкое агентство по закупкам BAAINBw (подчиняется минобороны Германии) прекратило испытания нового фрегата класса F125, сообщает NavalToday. Кроме того, у корабля есть крен 1,3 градуса на правый борт.


Фото: минобороны Германии

Фрегат был возвращен обратно компании FGS Baden-Württemberg. Это первый случай в истории, когда министерство обороны Германии возвращает корабль судостроителю после постройки, сообщает портал. Фрегаты F125 по своим параметрам близки к классу эсминцев.

Имея водоизмещение более 7200 тонн, они являются самыми крупными в мире кораблями, классифицированными как фрегаты. Каждый такой корабль может брать на борт до 70 морских пехотинцев. Всего запланировано к постройке четыре F125.

Фрегат вооружен 127-мм пушкой, способной выпускать до 32 снарядов в минуту. В ее боекомплекте есть специальные корректируемые снаряды VULCANO для стрельбы по наземным целям. Максимальная дальность поражения целей у них составляет 102 км. Кроме того, на борту установлены две 27-мм автоматические пушки, еще в арсенале фрегата противокорабельные ракеты «Гарпун» и зенитные RAM Block II. Авиационная группа — два многоцелевых вертолета NHIndustries NH90.

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Фрегаты F125 по своим параметрам близки к классу эсминцев.

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