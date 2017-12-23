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"Оснований для роста цен нет". МАРТ усилит контроль за продавцами и производителями

23.12.2017 19:34 — Разное | Tut.by  
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Оснований для роста цен в Беларуси нет. Те продавцы, кто начинает повышать цены, объясняя это ростом спроса перед праздниками, ведут себя недобросовестно. Об этом БЕЛТА заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Буквально за последние 10 дней мы видим, что цены понемногу начали расти. На вареную колбасу „Докторская“, например, цены приросли по разным производителям до Br1, на масло сливочное до 15 копеек, на сметану до 10 копеек, на творог до 15 копеек, подорожала капуста на 6 копеек, мандарины на 40 копеек», — отметил Владимир Колтович.

Министр указывает, что производители и торговля «ведут себя недобросовестно», объясняя предпраздничные повышения растущим спросом. И предупреждает, что в связи с этим МАРТ увеличит количество специалистов для проведения мониторингов.

«В случае выявления фактов роста цен, обусловленных не экономическими причинами, а лишь желанием получить сверхприбыль, используя предпраздничный бум, будут приниматься соответствующие меры. Покупатели ждут от торговли праздника — скидок и акций, а не роста цен на товары», — предупредил Владимир Колтович.

Он также напомнил, что в министерстве в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 действует горячая линия, на которую можно сообщить в том числе о фактах роста цен. В министерство можно позвонить по номеру +375−17−200−92−02. Также можно звонить в главные управления по областям, телефоны размещены на официальном сайте МАРТ.

Ранее начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова сообщала, что в столице в преддверии новогодних праздников усилили контроль за ценообразованием.

По данным Белстат, в январе-ноябре инфляция в Беларуси составила 4,4%. Заметнее всего подорожали за 11 месяцев услуги (+9%). Непродовольственные товары стали дороже на 2,8%, а продовольственные — на 3,4%.

 
 
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