От фитнеса до столовой. Какие бонусы компании предлагают своим работникам

Некоторые компании поощряют сотрудников, чтобы они сохраняли лояльность и лучше трудились. Среди бонусов — бесплатные абонементы на фитнес, бюджетные ланчи и оплаченные приемы в частных клиниках. Какие «плюшки» и зачем компании раздают офисным работникам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters.

Работников отправляют на фитнес

Сейчас пришла мода на корпоративный фитнес. Причем заниматься собой предлагают прямо на работе: тренажеры для сотрудников стоят в крупных банках и IT-компаниях. Некоторые компании приглашают в офис профессиональных тренеров.

Другие же компании покупают сотрудникам абонементы в фитнес-центры. Предпочтение отдают известным клубам с просторными залами, бассейнами, саунами и большим количеством групповых программ. Еще один критерий — наличие общей системы налогообложения, позволяющей компаниям воспользоваться «вычетами за ЗОЖ». Степень финансового участия везде разная: к примеру, в Газпромнефти раздают абонементы сотрудникам бесплатно, а в Альфа-Банке — оплачивают больше чем наполовину.

Показателен опыт одного из частных банков, рассказывает замдиректора клуба «Мир фитнеса» Григорий Аршинов.

— Его руководство решило раздавать абонементы лучшим сотрудникам, но при этом фиксировать их посещения. Если вдруг человек «отлынивает», то абонемент переходит к другому. В конечном счете остаются те, кто действительно готов над собой работать и таким образом руководство понимает, на кого ставить — говорит Григорий Аршинов. — А вот IT-компании поступают иначе: открывают клубное членство всем сотрудникам, а дальше все решает естественный отбор.

Компании вкладывают в корпоративный фитнес по нескольким причинам. Забота о лояльности персонала — не единственная из них.

— Повышение мотивации сотрудников — лишь вершина айсберга. Нужно смотреть глубже: работодатель получает возможность косвенно влиять на состояние сотрудников и формировать ценности здорового образа жизни. Все понимают, что человек в хорошем физическом тонусе сможет дать компании больше и будет меньше подвержен выгоранию, — объясняют в компании «Газпромнефть-Белнефтепродукт».

Обычно компании берут расширенный пакет, включающий посещение тренажерного и кардиозала, групповых классов, бассейна и сауны, рассказывают в клубе «Мир фитнеса». В числе самых активных компаний — банки, мобильные операторы, страховые компании, лизинговые операторы и строительные компании.

— Многие компании также просят включить в пакет медицинские консультации на месте, когда наш врач составляет рацион питания и подбирает уровень физических нагрузок. Некоторые работодатели просят персонально поработать с сотрудниками, страдающими лишним весом, — признаются в клубе «Мир фитнеса». — Тренд возрастающий: все больше компаний приходят в корпоративный фитнес. Теперь это постоянная статья расходов успешной компании, а не разовый порыв менеджмента.

Обеды со скидкой в радиусе километра от офиса

Многие компании обеды оплачивают своим сотрудникам обеды, такую возможность предоставляют в основном в IT-сфере. Как правило, работники таких фирм могут рассчитывать на скидки в близлежащих от офиса ресторанах или бюджетный ланч в корпоративной столовой. К примеру, у Альфа-Банка собственной столовой нет. Вместо этого сотрудникам предоставляют скидки на ланч в ближайших от офиса кафе и ресторанах.

— Важно, что у персонала есть свобода выбора. Сотрудники сами решают, где им питаться и какую кухню предпочесть — итальянскую, восточную или белорусскую. Скидка действует почти во всех заведениях, которые находятся в радиусе километра от головного офиса, — поясняет начальник отдела развития бренда Альфа-Банка Юлия Шпак.

В соцпакет белорусов все чаще входит и медицинское обслуживание. Варианты могут быть разные: одни компании напрямую договариваются с частными клиниками, другие — за свой счет открывают сотрудникам медицинские страховки. Обычно работодатели готовы оплачивать походы по врачам лишь в случае видимого ухудшения здоровья. А вот профилактические приемы придется выделять деньги из своего кармана.

К примеру, в Альфа-Банке возможности страховки зависят от стажа работы в банке. На полный комплект можно рассчитывать через год после трудоустройства. Страховка действует только в медицинских заведениях, с которыми у страховой компании заключены договора. Помимо консультаций врачей, можно пройти УЗИ или вылечить зубы.

— Сотрудник банка получает гарантию, что в случае ухудшения состояния здоровья он сможет обратиться в любой медицинский центр и бесплатно пройти лечение. Такой подход к персоналу уже стал нормой на Западе и теперь приживается в Беларуси, — обращает внимание Юлия Шпак.

Некоторые компании раз в год отправляют сотрудников на медосмотр в частную клинику.

Белорусские работодатели пока уступают западным компаниям в области мотивации персонала. В США, например, принято дарить подарки на семейные праздники, отправлять на отдых и даже называть самолеты именами лучших сотрудников.