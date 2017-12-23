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"Каляды" в Дудутках: танцы и забавы от души
23.12.2017 21:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Мероприятие приурочено к началу празднования "Каляд" у славян. Во время народных гуляний в Дудутках все желающие танцевали от души, знакомились с национальными белорусскими забавами и традициями. Также гости отведали "колядную кутью" и увидели самобытный театр "Батлейка".
Музыкальная часть — традиционные хоровые церковные песнопения — не оставила никого равнодушным. Публику своим творчеством порадовали коллективы "Яварына", "Живица" и "Фламмея".
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Народные гуляния, посвященные старинному празднику "Каляды" прошли в субботу в музейно-историческом комплексе Дудутки. Смотрите в фотоленте Sputnik, как весело и...
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