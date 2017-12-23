"Ты супер! Танцы" — совместный проект телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik. В нем принимают участие юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии.

Детей объединяет не только любовь к танцам, но и нелегкий жизненный путь. Личные истории ребят необычайно трогательны и часто вызывают слезы на глазах членов жюри и зрителей.

Позади — несколько четвертьфиналов и два полуфинала. И наконец, сегодня определится победитель проекта.

Представительницам Беларуси Маше Радионовой и Каролине Тумашевич не удалось пройти в финал.

Эмоции на "Ты супер! Танцы": Маша Радионова о Нюше и своем будущем>>

Каролина Тумашевич о своем выступлении>>

Смотрите шестнадцатый выпуск (финал) международного конкурса "Ты супер! Танцы" на Sputnik Беларусь.

Предыдущие выпуски проекта — в сюжете Sputnik >>