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Финал международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
23.12.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь
© Фото: PR НТВ
Детей объединяет не только любовь к танцам, но и нелегкий жизненный путь. Личные истории ребят необычайно трогательны и часто вызывают слезы на глазах членов жюри и зрителей.
Позади — несколько четвертьфиналов и два полуфинала. И наконец, сегодня определится победитель проекта.
Представительницам Беларуси Маше Радионовой и Каролине Тумашевич не удалось пройти в финал.
Смотрите шестнадцатый выпуск (финал) международного конкурса "Ты супер! Танцы" на Sputnik Беларусь.
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В эту субботу, 23 декабря, зрители узнают имя победителя международного конкурса, не пропустите трансляцию финала грандиозного шоу.
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