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Финал международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ

23.12.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Ты супер! Танцы" — совместный проект телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik. В нем принимают участие юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии.

Финал международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
© Фото: PR НТВ
Нюша поддержала участницу проекта "Ты супер! Танцы"

Детей объединяет не только любовь к танцам, но и нелегкий жизненный путь. Личные истории ребят необычайно трогательны и часто вызывают слезы на глазах членов жюри и зрителей.

Позади — несколько четвертьфиналов и два полуфинала. И наконец, сегодня определится победитель проекта.

Представительницам Беларуси Маше Радионовой и Каролине Тумашевич не удалось пройти в финал.

Эмоции на "Ты супер! Танцы": Маша Радионова о Нюше и своем будущем>>

Каролина Тумашевич о своем выступлении>>

Смотрите шестнадцатый выпуск (финал) международного конкурса "Ты супер! Танцы" на Sputnik Беларусь.

Предыдущие выпуски проекта — в сюжете Sputnik >>

 
 
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В эту субботу, 23 декабря, зрители узнают имя победителя международного конкурса, не пропустите трансляцию финала грандиозного шоу.

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