Нашествие Дедов Морозов: по Минску прошла сказочная колонна

В Минске состоялось традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Главный белорусский Дед Мороз в этом году ехал по улицам Минска не в карете, а на тракторе.



© Sputnik / Виктор Толочко Обнимите хаски – вас снимают 13

Его сопровождал кортеж из еще восьми таких же транспортных средств, светящихся в темноте.

Новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек стартовало от площади Независимости с небольшим опозданием. Затем колонна прошла по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей и направилась ко Дворцу спорта.

На всем пути следования сказочных персонажей приветствовали тысячи минчан. Юных зрителей новогодние дедушки и девушки угощали конфетами.