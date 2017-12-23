|
Нашествие Дедов Морозов: по Минску прошла сказочная колонна
23.12.2017 20:52 — Разное | Sputnik Беларусь
В Минске состоялось традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Главный белорусский Дед Мороз в этом году ехал по улицам Минска не в карете, а на тракторе.
© Sputnik / Виктор Толочко
Его сопровождал кортеж из еще восьми таких же транспортных средств, светящихся в темноте.
Новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек стартовало от площади Независимости с небольшим опозданием. Затем колонна прошла по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей и направилась ко Дворцу спорта.
На всем пути следования сказочных персонажей приветствовали тысячи минчан. Юных зрителей новогодние дедушки и девушки угощали конфетами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около тысячи новогодних персонажей прошли и проехали по центральным улицам Минска, создавая настроение и раздавая конфеты. Смотрите на видео, как сказочно было...
|
Архив (Разное)
Комментарии