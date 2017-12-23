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Нашествие Дедов Морозов: по Минску прошла сказочная колонна

23.12.2017 20:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Минске состоялось традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Главный белорусский Дед Мороз в этом году ехал по улицам Минска не в карете, а на тракторе.

Нашествие Дедов Морозов: по Минску прошла сказочная колонна
© Sputnik / Виктор Толочко
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Его сопровождал кортеж из еще восьми таких же транспортных средств, светящихся в темноте.

Новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек стартовало от площади Независимости с небольшим опозданием. Затем колонна прошла по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей и направилась ко Дворцу спорта.

На всем пути следования сказочных персонажей приветствовали тысячи минчан. Юных зрителей новогодние дедушки и девушки угощали конфетами.

 
Теги: Минск
 
 
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Около тысячи новогодних персонажей прошли и проехали по центральным улицам Минска, создавая настроение и раздавая конфеты. Смотрите на видео, как сказочно было...

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