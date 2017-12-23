Обнимите хаски – вас снимают

Невероятно обаятельные хаски выступают в одном из номеров новогоднего представления "Пеппи и свободная стая". Всю неделю до Нового года собаки будут жить в фургоне: за это время они успеют прогуляться по заснеженному центру Минска и сделать множество фотографий с детьми. Утренники в Доме Москвы с участием хаски будут продолжаться.



© Sputnik / Виктор Толочко Дрессировщик хаски: предназначение этих собак - любить людей

В стае "артистов" есть своя иерархия, и новичков они не любят. Драки со старшими товарищами еще предстоят щенку, который спит на переднем сиденье фургона. Некоторые хаски пытались войти в "звездный коллектив" в течение нескольких месяцев.

Как пояснил Sputnik ассистент дрессировщика Иван, в отличие от большинства пород, у которых есть особая функция — сторожить, охотиться и так далее — хаски заводят для удовольствия.

"Эти собаки воспитывались так, чтобы любить людей", — отметил Иван.

Кроме того, во время Детской Московской елки в Доме Москвы в Минске можно посмотреть шоу мыльных пузырей и даже попасть на бал. Праздничное мероприятие организует Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Читайте также:

Дрессировщик хаски: предназначение этих собак — любить людей>>