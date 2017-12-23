Шоп-туры в Белосток — удовольствие, конечно, для сильных духом. Радость от запланированных покупок и скидок в магазинах, очень быстро сменяется минорным настроением на границе. О том, какие покупки делают белорусы в Белостоке и какие есть подводные камни в шоп-турах в Польшу, узнал TUT.BY, отправившись в один из будних дней в соседнюю страну.





Главная проблема шоп-туров в Белосток — очереди на границе. Чтобы попасть в сопредельную страну, в пункте пропуска иногда приходится стоять по несколько часов. И это несмотря на то, что для маршруток — отдельный коридор. Ситуация обостряется перед праздниками: желающих съездить «по закупы в Белосток» становится значительно больше.

Планировать что-то в шоп-турах — дело неблагодарное

В Гродно много перевозчиков, которые занимаются шоп-турами. Цены у всех одинаковые — поездка в будний день будет стоит 14 рублей, в выходные — 16 рублей. Тех, кто выезжает из Гродно ранним утром — «подбирают» по районам, для выезжающих позже — место сбора на остановке около филармонии. Для минчан поездка будет стоит дороже. Цены на рейс Минск-Белосток-Минск стартуют от 35 рублей. И такая поездка будет более длительной — выезды стартуют вечером.

«Гродненские» маршруты стандартные — посещение рынка, одной из торговых галерей, заезд в гипермаркет «Auchan». Для минчан тур-агентства в программу включают еще посещение ночного рынка «Fasty» и мелкооптовых супермаркетов. Стоит помнить, что такое путешествие, с учетом прохождения границы, может затянуться. В минских фирмах есть и другие шоп-предложения — например, в Белосток «по закупы» можно поехать с ночлегом. Такая поездка будет стоить 55 рублей. Отдельно надо будет оплатить ночевку в гостинице — 75 злотых.

Гродненцы же ездят чаще всего стандартно — утром выехали, вечером приехали. Правда, в Гродно можно вернуться и на несколько часов позже запланированного.

Вообще, планировать что-то в шоп-турах — дело неблагодарное. Тем более, когда в маршрутке собирается много разных людей. Обязательно кто-то будет опаздывать, а оформление VAT (НДС) на границе может затянуться. Может случиться так, что у пограничников, польских или белорусских, зависнут компьютерные программы. Это примерно плюс час ожидания в пункте пропуска.

Наша маршрутка выезжает из Гродно в 8 утра. Белорусских пограничников проходим достаточно быстро. Водитель Анатолий напоминает пассажирам про страховки и про то, что в кошельке должна быть сумма, эквивалентная 500 злотым (примерно 280 рублей) — польские таможенники иногда проверяют наличие того и другого. А еще о нормах ввоза товаров в Беларусь.

Обязательный пункт программы — заезд в белорусские магазины такс-фри. Все, поехали.

Но дальше мы надолго застреваем на польской стороне. Полностью границу проходим только в 11.30 (разница в два часа с Польшей спасает — еще успеваем на рынок). И наконец, направляемся в сторону Белостока.

На рынке — лучший курс и можно торговаться

Первый пункт шоп-программы — Кавалерийский рынок. Он, кажется, ничуть не изменился за последние лет 15. Все те же старые боксы и прилавки, все то же уличное кафе с запеканками, кебабами и горячим чаем.

Правда, лет 7 назад здесь появились современные магазины, мелкооптовая торговля (сюда приезжают за товаром гродненские ипэшники), а чуть позже пришло и другое нововведение — можно оформить возврат VAT.





Правда, поляки, торгующие на рынке, говорят, что белорусов к ним стало приезжать меньше — сказывается конкуренция с крупными торговыми центрами. Гродненские тур-фирмы даже стали предлагать маршруты без заезда на Кавалерийский рынок.

— Чаще всего здесь покупают бытовую химию, кофе, сладости, — говорит Анатолий.

На посещение рынка у нас выделен час. Этого времени хватает, чтобы не спеша обойти все торговые ряды. Кстати, обменный курс здесь выгоднее, чем в торговых центрах. И даже можно торговаться.

















— Вы не смотрите, что в «канторе» написано. Сразу спрашивайте, сколько пан даст, и говорите сумму, которую хотите обменять, — напутствует водитель. «Одномаршрутчики» спешат в обменники. Курс сейчас таков: за доллар просят 3,53−3,55 злотых, за евро — 4,20. К праздникам доллар упал, но здесь это традиционные колебания курса перед Рождеством и Новым годом.

Что почем на Кавалерийском рынке Женские свитера — от 25 злотых;

Мужские — от 30 злотых;

Женские зимние ботинки — от 60 злотых;

Женские пуховики — 100 — 300 злотых;

Мужские — от 150 злотых;

Джинсы — от 45 злотых; Кофе — от 10 злотых за 250 граммов Порошки стиральные (в зависимости от фирм-изготовителей) — от 15 злотых; Памперсы — от 25 злотых за большие упаковки (у белорусов пользуются популярностью польские — Dada)

В торговые центры — за брендовой одеждой, лекарствами и техникой

Следующий пункт программы — посещение одной из галерей: BIALA или ALFA.

В данных торговых центрах представлены различные марки одежды, есть супермаркеты, в галерее BIALA — магазин «Медиамаркет», куда белорусы приезжают за техникой.

Покупают от огромных телевизоров и ноутбуков до наушников.





Если вы планируете везти крупногабаритную технику на маршрутке, об этом надо предупредить диспетчера. В этом случае «бус» может приехать, например, с прицепом. В нашей маршрутке все закупались «лайтово» и стандартно — домой везли порошки, памперсы, туалетную бумагу, одежду, обувь, продукты, косметику и лекарства.





В галереях в предрождественские дни вовсю идут распродажи. Правда, как замечают коллеги по шопингу, как-то мало скидок.

— Конечно, белорусы приедут и все равно все выкупят, — говорит одна из девушек и продолжает: — Оно, конечно, иногда не дешевле, чем у нас, но мы ездим за брендовой одеждой, которую в Гродно просто не купить. Но, например, Zara все-таки дешевле, чем в Минске. И нарваться можно на что-то интересное и недорогое.





Если на базар люди приезжают чаще всего со списком того, что надо купить, то в галереях шопинг — программа произвольная.

Гродненцы приезжают сюда за дорогой косметикой, лекарственными препаратами (польские аптеки принимают белорусские рецепты), витаминами, а также за одеждой известных брендов. На все это можно оформить возврат НДС.

— В итоге покупать в Польше выходит выгоднее. Однако на такой шопинг тратится много времени и сил. Конечно, если есть свободный день, то почему бы не потратить его на покупки в Белостоке. Но мне кажется, что шоп-туры — это такая гродненская традиция, которой уже много лет, — рассуждает одна из моих попутчиц.





В Auchan за колбасами, рыбой и мандаринами

Следующий пункт программы — посещение гипермаркета Auchan. Вот здесь есть где разгуляться. Иногда на скидках можно купить стиральные порошки дешевле, чем на Кавалерийском рынке и, конечно, значительно дешевле, чем в Беларуси. Правда, такие позиции разбираются очень быстро.





Гродненцы в гипермаркете покупают копченую рыбу, курицу, колбасы (сырую свинину, кстати, везти в Беларусь нельзя, а в Польшу — любые мясные продукты. Об этом стоит помнить при пересечении границы).

На посещение гипермаркета — 2 часа. Если есть заранее заготовленный список покупок, то за это время можно даже умудриться сбегать в строительный магазин LeroyMerlin.

— Купили там роллеты и несколько бра в коридор, — рассказывает девушка из соседней маршрутки. Говорит, что люстры и светильники значительно дешевле, чем в Гродно.



















Мы же направляемся в Auchan. Перед Рождеством здесь многолюдно — поляки закупаются к праздникам. Берут карпа для праздничного стола, соки, алкоголь, почти оптом — муку, сахар, майонез, мандарины и ананасы. Надо быть готовым к тому, что на кассах практически всегда, особенно перед какими-либо праздниками и в выходные, — очереди, поэтому стоит рассчитывать свое время.

Что по чем в Auchan Кофе — от 16 злотых

Порошки стиральные (большие пачки от 2,5 килограмма) — от 15 злотых

Ополаскиватель для белья (1 литр) — от 11 злотых

Мандарины — 2,99 злотых

Сыр — от 18,99 злотых за килограмм

Шампиньоны — 6,99 злотых за килограмм

Огурцы — 2,29 злотых за штуку

Хурма — 8,99 злотых

Ананасы — 6,99 злотых за штуку

Наконец направляемся в сторону границы, где уже собралось несколько маршруток и туристических автобусов. Практически в каждом «бусе» надо оформить ваты, поэтому ожидание затягивается. Когда все формальности улажены, едем уже к нашим. Как-то очень быстро проходим таможенников и пограничников. Но, не успев обрадоваться, узнаем, что компьютерная программа выбила наш «бус» на рентген. Выгружаем снова вещи, ждем. Наконец можно ехать. В салоне обсуждаем покупки и границу.

— Что же так долго?

— Не на экскурсию же ездили.

— Ну и не в паломничество ходили, чтобы так маяться.

В Гродно приезжаем почти в два часа ночи.