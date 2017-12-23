Модный дизайн ногтей в 2018-м году: идеи для оригинального маникюра

Дизайн ногтей в 2018 году дарит нам настоящее буйство красок и вариантов! Можно сделать и минималистичную геометрию, и нежный маникюр нюд, и яркое омбре, если мало оттенков. Давайте разберемся, какой дизайн ногтей будет модным в 2018 году.

Геометрия





Геометрический дизайн ногтей в 2018 году продолжит оставаться популярным. И это неудивительно. Тренд на минималистичность уже долгое время остается главенствующим — мы устали от яркости 90-х и гламура нулевых. Однако если вам не всегда по душе маникюр перфекциониста, то можно обратиться к ярким оттенкам. Например, оттенку «гренадин» — один из главных цветов следующего года.

Французский





Классический французский маникюр в 2018-м останется популярным на правах бессмертной классики. Однако обычный френч уже успел приесться, а значит, получил свой личный «апгрейд». Для наступающего года есть несколько вариантов интересного дизайна ногтей в технике французского маникюра. Можно сделать френч с рисунком на безымянном пальце или черный френч !

Матовый





Матовый маникюр всегда останется популярным. Матовый дизайн ногтей отлично смотрится, аккуратно выглядит и не раздражает глаз. К тому же его можно здорово сочетать с глянцевым маникюром и дополнять глиттером.

Глиттер





Ура-ура, наконец-то глиттер — в моде! Не знаем, как вы, но мы ждали этого момента, чтоб побыстрее сделать себе модный маникюр с использованием глиттера . Глиттер можно носить как на всех пальцах, так и сделать акцент на одном или двух ногтях. Можно добавить легкую вуаль из глиттера у основания или у кончика ногтя.

Нюдовый





Нюдовый лак для ногтей сейчас на пике популярности и останется в тренде и в 2018 году. Цвет "нюд" сегодня обладает разнообразными оттенками, что делает нюдовый маникюр еще интереснее. Так, нюдовый маникюр может быть с розовым или даже фиолетовым подтоном, телесным и белым. Использовать можно все пастельные оттенки и, конечно же, любые вариации розового.

Металлический





Металлический блеск, имитирующий зеркальное покрытие, — что может быть лучше? К тому же зеркальный маникюр , как и металлические оттенки, все еще на пике популярности. Такой маникюр отлично подойдет для повседневной жизни и крутой фотографии в инстаграме.

Синий





Синий, или голубой маникюр вернется на пик популярности. Этим мы обязаны институту Pantone, которые поместили синий оттенок в свою десятку главных цветов следующего сезона. Насыщенный, глубокий синий оттенок — то, что нужно для 2018 года.

Омбре





Если вы любите бессмертную технику омбре , то самое время обратиться к ней. Омбре-маникюру предвещаем пик популярности в номинации "модный дизайн ногтей - 2018". Главное, правильно сочетать оттенки между собой, и тогда омбре-маникюр обязательно станет вашим любимым. Смотрится круто и имеет огромное количество вариаций для полета фантазии.

В зеленых тонах





Зеленый маникюр не сходит с модных топов. Сначала зеленый оттенок стал главным цветом 2017 года , а после он появился в новой подборке от Pantone. Поэтому не стоит прятать зеленый лак для ногтей в дальний ящик.

«Отросший» маникюр





Когда речь идет про стильный дизайн ногтей - 2018, то самое время вспомнить отросший маникюр . Этот дизайн ногтей позволяет не только сделать креативный маникюр , но и продлить своим ногтям жизнь. Ведь такой маникюр проживет дольше, чем классические, без потери своего «товарного вида».

Минималистичный





Минимализм в маникюре будет очень актуален. Нейл-мастера, похоже, устали от обилия цвета и красок и решили немного «успокоить» свой глаз. Выглядит такой маникюр очень привлекательно и аккуратно, а главное, подходит всегда и везде.